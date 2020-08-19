Halit Oflaz kimdir? Halit Oflaz kaç yaşında ve nereliydi? Halit Oflaz’ın hastalığı neydi? Halit Oflaz’ın hayatı!

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz 3 Ağustos’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Oflaz boğaz ağrısı şikayetiyle hastahaneye gittiğini ve kendisine yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayarak dua istemişti. Yeni tip KOVID-19 hastalığına yakalanan Halit Oflaz ilk günlerde sağlık durumun iyi olduğunu söylemişti. Durumu ağırlaşan belediye başkanı Halit Oflaz, Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yoğun bakım servisine kaldırılmıştı. Sağlık çalışanlarının tüm çabalarına rağmen tedaviye cevap vermeyen Halit Oflaz gece saatlerinde vefat etti.

Halit Oflaz’un vefatının sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın baş sağlığı mesajı yayınlayarak durumu başta Çumra halkı olmak üzere tüm Türkiye’ye duyurdu. Koronavirüs önlemlerine yeniden dikkat çeken Koca sosyal medya hesabından “Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Kurallara uyarak acı haberleri azaltalım” notunu düştü.

HALİT OFLAZ KİMDİR?

Evli ve 4 çocuk babası olan Halit Oflaz 1974 yılında Çumra’da doğdu. Halit Oflaz aslen Çumralı’dır. Halit Oflaz yaş olarak ise 46 yaşındaydı. Hayatının büyük bir bölümünü Konya’da geçiren Halit Oflaz 2019 yerel seçimlerinde Çumra İlçe Belediye Başkanı olarak seçildi.

Konya Karatay Lisesi’nden mezun olan Halit Oflaz Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü’nde üniversite eğitimini tamamladı. Üniversite eğtiminden sonra Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisans yaptı.

2000 yılında Çumra Yenisu Belde Belediyesi’nde Yazı İşleri Müdürlüğü görevine getirilen Halit Oflaz 2004 yılında ise Çumra Belediyesi İşletme Müdürü oldu. 2010-2018 yılları arasında Selçuklu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde Gelirden Sorumlu Emlak Şefliği pozisyonunda bulunan Halit Oflaz belediye başkanı olduğu sırada koronavirüs nedeniyle hayatını yitirdi.

