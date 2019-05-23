HABER

Halıya sarıp kaçırdılar, çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 11:37 | Son Güncelleme

Mersin'de dolandırmaya çalıştıkları iş adamlarından B.K.'yi halıya sarıp kaçırdıktan sonra çıplak fotoğraflarını çekerek şantaj yapan 3 kişi yakalandı. İş adamının halıya sarılarak evden çıkarılma anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Halıya sarıp kaçırdılar, çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yaptılar

19 Mayıs'ta meydana gelen olayda iddiaya göre; A.K., C.K. ve İ.K., birlikte iş yapma vaadi ile ortak iş adamları B.K. ve K.B.'yi dolandırmak istedi. Kişilerin tavırlarından şüphelenerek bu talebi reddeden B.K., Mezitli'deki evinde darp edilip, ağzı bantlandıktan sonra bir halıya sarılarak bindirildiği minibüs ile başka bir eve götürüldü.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİLER

Zanlıların bir bahane ile buluştuğu B.K.'nin ortağı K.B. de bir müddet sonra bu eve getirildi. Şüpheliler burada iş adamlarının çıplak fotoğraflarını çekerek 2, 5 milyon TL getirmelerini söyleyip, serbest bıraktı.

3

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Polise giderek şikayetçi olan B.K ile K.B.'nin ihbarı ile başlatılan soruşturma kapsamında İ.K., A.K. ve C.K. belirlenen adreste gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, olayda kullanılan pompalı tüfek, koli bandı ve ipler ile B.K.'ye ait kredi kartları ve cüzdan ele geçirildi.

2

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sorgulanmak üzere götürüldükleri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

1

/DHA)


Sadece Türkiye'de var! Akın akın görmeye geliyorlar Sadece Türkiye'de var! Akın akın görmeye geliyorlar
Sancaktepe'de ilaçlama aracının çarptığı 5 yaşındaki Elif Nur hayatını kaybettiSancaktepe'de ilaçlama aracının çarptığı 5 yaşındaki Elif Nur hayatını kaybetti
Ümraniye Cezaevi'ne yangın ihbarı!Ümraniye Cezaevi'ne yangın ihbarı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin kaçırma halı şantaj

En Çok Okunan Haberler

İngiliz basınından flaş iddia: May'in istifa etmesi bekleniyor!

İngiliz basınından flaş iddia: May'in istifa etmesi bekleniyor!

Bakan Soylu, 'aç kalacaklar' demişti! İşte detaylar...

Bakan Soylu, 'aç kalacaklar' demişti! İşte detaylar...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümraniye Cezaevi'ne yangın ihbarı!

Ümraniye Cezaevi'ne yangın ihbarı!

Son dakika: FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

Yatarken baş ucuna koydukları cep telefonu bomba gibi patladı

Baş ucuna koydukları cep telefonu bomba gibi patladı

Çiftlik Bank vurguncularının özel yazışmaları ortaya çıktı

Çiftlik Bank vurguncularının özel yazışmaları ortaya çıktı

İBB ekipleri de Abdülkadir Nişancı'yı arıyor

İBB ekipleri de Abdülkadir Nişancı'yı arıyor

Yassıada projesinde sona yaklaşılıyor!

Baştan sona yenilendi! Türkiye'nin 'özgürlük adası'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.