Halk 3. Doz BioNTech Aşısına Nasıl Bakıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın “mRNA aşısı olan risk gruplarına hatırlatma dozu uygulanacak” yönündeki açıklamasının ardından sisteme tanımlanan kişiler, randevularını alarak hatırlatma aşılarını yaptırma hakkı elde etti. Başta riskli grupta bulunanlar olmak üzere ikinci doz mRNA aşısının üzerinden 6 ay geçenler de üçüncü doz aşılarını olabilecek.

VOA Türkçe, İstanbul’da yaşayanlara 3. doz BioNTech aşısıyla ilgili düşüncelerini sordu. Çoğunluk, kafalarında bazı soru işaretleri olmasına rağmen, hatırlatma dozunun olunmasına sıcak bakıyor.

Mihrimah Sarar, “Ben 3 doz Sinovac aşısı oldum. BioNTech’in çok ağır etkileri varmış. O yüzden Biontech yerine Sinovac aşısı olmayı tercih ettim” diyor.

Erkan Büyükyıldırım ise kış mevsiminin gelişi nedeniyle üçüncü dozu gerekli görenlerden: “Kesinlikle 3. doz BioNTech aşımı olmayı düşünüyorum. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü’nün yapmış olduğu açıklamaya göre, altı aydan sonra antikor seviyesi düşüyor. Kış mevsimi de geldi, hastalıklar başlıyor. O yüzden kendimi koruma amaçlı mutlaka üçüncü dozu olmayı düşünüyorum. Aşılamanın başlarında bilim kurulu çok net bir şey söylememişti. Hatta antikor seviyeleri için belirli bir süre verilememiş, altı ay ila bir sene arasında süre olduğu söylenmişti. Tabi zaman içerisinde bunların testlerini yaparak sonuca ulaşıyorlar. O yüzden de şu an bu karışıklıkları anlayışla karşılıyorum ve olmamız gerekiyorsa olmalıyız.”

Aylin Serengül de bağışıklığın güçlendirilmesi açısından hatırlatma dozuna sıcak bakıyor: “Üçüncü dozumu olmayı düşünüyorum. Çünkü iki dozdan sonra bir zararının olmadığını gördüm. 3. dozun edinilmiş bağışıklığımızın daha da pekiştirebilmesi için gerekli olduğunu düşünüyorum.”

Hemanur Doğan ise Sağlık Bakanı Koca’nın tavsiyesine büyük önem verdiğinden hatırtlatma dozunu mutlaka olacağını belirtiyor: “Virüsün güçlendiğini ve yapılması gerekli olduğunu söylüyorlar. Ben şu ana kadar iki doz aşımı oldum, üçüncü aşıyı olmamız gerekiyorsa olacağım. Sağlık Bakanımız da bunu söylüyorsa doğrudur.”

Sevgili Doğan, sadece kendisi değil çevresindekiler için de hatırlatma dozunun önemli olduğunu dile getiriyor: “Sağlık için çok önemli, o yüzden yapılmasının gerektiğini düşünüyorum. Televizyonlardan olayın ciddiyetini görüyoruz. İnsanların aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Kendi sağlığımız, çocuklarımızın sağlığı ve yaşlılarımızın sağlığı için aşı çok önemli. Aşı olan insanlar da Corona’ya yakalanabiliyor, ama ayakta atlatıyorlar.”

Ümit İyiavcı de hatırlatma dozuna sıcak bakanlar arasında: “İki doz aşımı Sinovac olmuştum. Üçüncü hatırlatma dozumu BioNTech aşısı oldum. mRNA aşıları yeni bir teknoloji. Bildiğimiz klasik aşılardan farklı bir aşı türü, dolayısıyla henüz bir soru işareti. Teknoloji her dakika gelişiyor. İlk başta belki bir takım sorunlara yol açabilir ama her yeni gelen teknoloji dünyaya yeni bir şeyler katmıştır. Sadece sağlık alanında değil, her konuda. Dolayısıyla mRNA aşılarının da faydalı olacağını düşünüyorum.”