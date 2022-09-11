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Halk akın etti! Kraliçe Elizabeth'in cenazesi Balmoral'dan Edinburgh'a götürüldü...

11.09.2022 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi, başkent Edinburgh'taki Holyroodhouse Sarayı'na getirildi. Halk, kraliçenin cenazesini görmek için aracın geçeceği güzergaha akın etti.

Kraliçe'nin cenazesi, TSİ 12.00'de yaşamını yitirdiği İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nden alınarak, kızı Prenses Anne'in de katıldığı kortej eşliğinde Edinburgh'a doğru yola çıktı. Kraliçe 2. Elizabeth'in tabutunu görmek isteyen halk, Edinburgh'ta cenaze aracının geçeceği güzergaha akın etti.

6.5 SAAT SÜREN YOLCULUK

96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe'nin tabutu, yaklaşık altı buçuk saat süren yolculuğun ardından TSİ 18.20'de Kraliyet ailesinin İskoçya'daki resmi konutlarından Holyroodhouse Sarayı'na getirildi.

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Gece boyunca sarayın taht odasında tutulacak tabutun üzerine konan çelenkte, Balmoral'dan yıldız çiçeği, ıItırşahi, alev çiçeği, heather çiçeği ve çam ağacı dalları dikkati çekti.

CENAZE TÖRENİ 19 EYLÜL'DE

Kraliçe'nin tabutu saraya alınırken, çocuklarından Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward tören alanında yer aldı.

Kraliçe'nin cenazesi 13 Eylül'de Londra'ya getirilecek ve 19 Eylül'de Westminster Abbey Kilisesinde cenaze töreni düzenlenecek.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
cenaze Kraliçe Elizabeth
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