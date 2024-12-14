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Halk arasında 'kalp gribi' olarak biliniyor: Belirtileri soğuk algınlığı ile karıştırmayın! Tedavi edilmezse kalıcı hasar bırakıyor

14.12.2024 13:08
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Kış mevsimin gelmesiyle birlikte artış gösteren viral hastalıklardan birine yakalandıysanız dikkat. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı, influenza adı verilen virüsün yol açtığı gribin bir mevsim hastalığı olarak önemsenmediğini ancak hesapta olmayan ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi. Soğuk algınlığı veya grip gibi yaygın viral enfeksiyonlar sonrası görülen 'kalp gribi' erkeklerde daha çok görülmekle beraber özellikle 20-50 yaş arasını etkiliyor.

Halk arasında 'kalp gribi' olarak biliniyor: Belirtileri soğuk algınlığı ile karıştırmayın! Tedavi edilmezse kalıcı hasar bırakıyor

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı, grip virüsünün, akciğeri tuttuğunda zatürreye, kalbe yerleştiğinde ise miyokardit adı verilen bir kalp hastalığına neden olabildiğini belirterek, “Özellikle kış aylarında soğuk algınlığı veya grip gibi yaygın viral enfeksiyonlar sonrası görülme ihtimali bulunan bu durum, halk arasında “kalp gribi” olarak biliniyor. Kalp gribi nadir görülen ancak ciddi sonuçlara yol açabilecek bir sorun” dedi.

GRİP VİRÜSÜ KALP KASINI ETKİLİYOR

kalp

Prof. Dr. Katırcıbaşı, kalp gribi, tıp literatüründe “viral miyokardit” olarak adlandırılan ve genellikle viral enfeksiyonlar sonucunda ortaya çıkan bir kalp kası iltihabı olarak tanımlayarak, “Virüsler, kimi zaman doğrudan kalp kasını enfekte ederek ya da bağışıklık sisteminin aşırı tepkisine neden olarak miyokarditi tetikleyebiliyor. En sık rastlanan etkenler arasında Coxsackie virüsleri, adenovirüsler ve influenza virüslerinin yer alıyor” dedi.

ERKEKLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

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Kış aylarında oldukça sık rastlanan gribin yayılım gösterdiği organların başında akciğer ve kalp geliyor. Bunun sonucu gelişen kalp gribi ise daha çok 20-50 yaş arasındaki erkeklerde görülüyor. Prof. Dr. Katırcıbaşı, bu durumun nedenini, kalp damar hastalıklarının erkeklerde kadınlara oranla daha sık gelişmesi ve erkek kalbinin bu hastalıklara karşı daha duyarlı olması şeklinde açıkladı.

BELİRTİLER SOĞUK ALGINLIĞI İLE BENZEŞİYOR

öksürük öksürmek

“Kalp gribi, hafif bir soğuk algınlığı belirtileri ile başlayabilir. Bu belirtiler daha sonra yerini nefes darlığı, çarpıntı ve özellikle de batıcı özelliğe sahip göğüs ağrısına bırakır. Bazı durumlarda grip benzeri belirtiler geride kalırken, altta yatan kalp kası hasarı devam eder. Şiddetli vakalarda, kalp yetersizliği veya düzensiz kalp ritimleri gibi ciddi sonuçlara yol açabilir” diyen Prof. Dr. Katırcıbaşı, bu belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

TEDAVİ EDİLMEZSE KALICI SORUNLARA YOL AÇIYOR

kalp sağlığı

“Kalp gribi tedavi edilmezse, kalp kasında kalıcı hasara, kalp ritim bozukluklarına ve kalp yetmezliği gibi ciddi sorunlara yol açabilir” diyen Prof. Dr. Katırcıbaşı, bu nedenle özellikle viral enfeksiyonlar sonrasında ortaya çıkan şiddetli semptomlarda zaman kaybetmeden, kontrol amaçlı olarak bir sağlık kuruluşuna başvurulmasını tavsiye etti.

FARKINDALIK HAYAT KURTARIYOR

DOKTORLA KONUŞMAK

Grip gibi yaygın enfeksiyonların yalnızca solunum yollarını değil, aynı zamanda kalp sağlığını da etkileyebileceğinin akıldan çıkartılmaması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Katırcıbaşı, “Kalp gribi, hayatı tehdit edebilen ciddi bir sağlık sorunudur. Bu nedenle viral enfekyonlara karşı alınan genel tedbirlerin özellikle kış aylarında daha titiz bir şekilde uygulaması gerekir” diye konuştu.

Prof. Dr. Katırcıbaşı, bazı önlemleri de şu şekilde sıraladı:

“Grip aşısı olmak

Bağışıklık sistemini güçlü tutmak

Enfeksiyonlardan korunmak için hijyen kurallarına uymak

Kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınmak

Bulunulan ortamı sık-sık havalandırmak

Kişisel el hijyenine dikkat etmek

Maske kullanmak

Düzenli sağlık kontrollerini aksatmamak”

İHA

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
grip Kalp‎ hastalık sağlık viral enfeksiyon
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