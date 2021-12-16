Halk Asgari Ücret Artışını Nasıl Karşıladı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’deki milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zam oranını 4 bin 250 TL olarak açıkladı. Peki döviz kurlarındaki artış ve yüksek enflasyonla mücadele eden Türk halkı, asgari ücrete yapılan son zamla ilgili neler söyledi? VOA Türkçe İstanbullular’a sordu.

“Her şeyin fiyatı ikiye katlanmış, insanlar 4 bin 250 TL ile nasıl geçinecek”

Özel sektörde çalışan Uğurcan Ada, “4 bin 250 TL ile geçinmek mümkün değil. Az önce bir şampuan alacaktım. Daha önce 18 TL olan şampuan şimdi 32 TL olmuş. Her şeyin fiyatı ortalama ikiye katlanmış durumda. Asgari ücret zaten neredeyse 3 bin TL’ydi, 6 bin TL de olmadı. Asgari ücretli insanlar nasıl geçinecek” diye konuştu.

“Asgari ücret biraz daha yüksek olabilirdi”

Asgari ücretli olarak bir fabrikada çalıştığını ifade eden Muhammed Salihoğlu, yeni rakamın günümüz şartlarında çok yetersiz olduğunu söyledi:

“Asgari ücretin en düşük 5 bin 400-5 bin 800 TL arası bir rakam olması gerekiyordu. Hayat şartları zaten pahalı. Ben bekar olduğum için evlenmeyi düşünüyordum ama bu şartlarda çok zor. Gelecekten bir ümidimiz yok. Her gün her şeye zam geliyor. Bu yüzden asgari ücret biraz daha yüksek olabilirdi. Akaryakıta zam geliyor, gıdaya zam geliyor, giyime zam geliyor. Bu şartlarda bekar bir insan geçinemezken evli birisi nasıl geçinecek?”

“İstanbul şartlarında bu ücretle geçinmek zor ama daha küçük şehirlerde bu rakam yeterli”

Türkiye’de her şeyin döviz kurlarından etkilendiğini kaydeden Ülkü Çalışkan, “Doların yükseliş oranına ve asgari ücretin yükseliş oranına bakarsak, ücret biraz ekside kaldı. Bir de şu var. Mesela İstanbul şartlarında bu ücretle geçinmek çok zor ama daha küçük şehirlerde bu rakam yeterli olabilir” dedi.

“Bu hayat şartlarında yetersiz”

Özel sektör çalışanı Nuray Yavuz, “Yüzde 50 zam yapıldı ama şu hayat şartlarında yeterli mi, kesinlikle yetersiz. Ev kiraları olmuş 2 bin 500 TL. Marketler ona keza çok pahalı. Beklentimiz en azından 5 bin TL’ydi” ifadelerini kullandı.

“Kıt kanaat geçiniyoruz”

Bir fabrikada asgari ücretle çalışan Abdullah Altun, “Ben zaten şu anki asgari ücretle de zor geçiniyorum. Yeni artışla da yine zor geçineceğim. Bir yerlerden kısacağım. Örneğin kıyafet altı ayda bir alıyorsam, dokuz ayda bir alacağım. O şekilde geçinmeye çalışacağım. Yapacak bir şey yok. Gönül isterdi ki daha yüksek bir maaş versinler. 3 çocuğumla birlikte evde 6 nüfusuz. Ahmet’ten alıyorum Mehmet’e veriyorum. Mehmet’ten alıyorum Hasan’a veriyorum öyle öyle bütçemi döndürmeye çalışıyorum. Kıt kanaat geçiniyoruz” diye konuştu.

“Kiralar, ekmek fiyatları arttı; olan millete olacak”

Özel bir şirkette çalışan Sabri Kuş, “Kiralar arttı, ekmek fiyatları artıyor, dolar yine fırlayacak. Olan millete olacak, işçiye olacak. Ben şu anda çok zor geçiniyorum. Annem ve babam emekli ama emeklilik maaşları yetmiyor. Annem asgari ücretin altında çalışmaya devam ediyor. Babam da şu köşedeki manava bu soğukta yardımcı olarak para kazanmaya çalışıyor” dedi.

