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‘Halk Bank’a ceza’ tweetine 10 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 17:23 | Son Güncelleme

ABD’nin Halk Bankası’na önemli miktarda para cezası verdiği yönünde tweet attığı iddiasıyla yargılanan Kerim Yılmaz, ‘itibarın zedelenmesi’ suçundan 10 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

ABD’nin Halk Bankası’na önemli miktarda para cezası verdiği yönünde tweet attığı iddiasıyla yargılanan Kerim Yılmaz, ‘itibarın zedelenmesi’ suçundan 10 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hapis cezasını 5 yıl süreyle erteledi.
ABD’nin Halk Bankası’na önemli miktarda para cezası verdiği yönündeki haber ve yorumlara ilişkin Kerim Yılmaz’ın “itibarın zedelenmesi” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.
Anadolu 51. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Kerim Yılmaz katılmazken, avukatı Selçuk Nuray katıldı. Müşteki Halk Bankası avukatları Durmuş Öztekin, Hüseyin Kılınç da salonda hazır bulundu.
“Bankanın itibarını zedelemiştir”
Katılan avukatı Durmuş Öztekin, “Suça konu paylaşımı sanık bizzat yaptığını beyanında kabul etmiştir. Nitekim bu emniyet raporu ile de sabittir. Müvekkil, bankanın tarafı olmadığı bir davada müvekkil bankaya 49 milyar dolar idari para cezası kesildiğine yönelik asılsız paylaşımda bulunmuştur. Müvekkil bankanın bu şekilde bu miktarda bir ceza aldığına ilişkin hiçbir açıklama bulunmamaktadır. Sanık da bunları bilerek kasıtlı olarak bu paylaşımda bulunarak müvekkil bankanın itibarını zedelemiştir” diyerek sanığın cezalandırılmasını talep etti.
“Müvekkilim suç kastıyla hareket etmemiştir”
Bunun üzerine söz alan sanık avukatı Selçuk Nuray, “Dosyadaki delillere göre itibarı zedelenen müvekkilimdir. Müvekkilimin kendisi beyanında 4,9 milyar dolar yazacağına sehven 49 milyar yazdığını söylemiştir. Konuyla ilgili daha önceden yapılmış paylaşımlar da vardır. Müvekkilim suç işleme kastıyla hareket etmemiştir. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini istiyoruz” dedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Kerim Yılmaz’ı “itibarın zedelenmesi” suçundan 10 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın hapis cezasını 5 yıl süreyle erteledi.
İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kerim Yılmaz’ın 24 Mayıs 2018 tarihinde twitter hesabından ABD’nin Halkbank’a yönelik ceza kestiği şeklinde paylaşım yaptığı anlatılmıştı. Yılmaz’ın, şikayetçi Halk Bankası’na yönelik gerçeğe aykırı ve manipülatif paylaşımda bulunarak, bankanın internet ve elektronik bilgi iletişim araçları ile itibarını kırabilecek, şöhretine ya da servetine zarar verebilecek asılsız haberler yaydığı kaydedilmişti.
Kerim Yılmaz’ın 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında "banka itibarının zedelenmesi" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. 30 Mayıs 2018 tarihinde tutuklanan Kerim Yılmaz, 12 Haziran 2018 tarihinde tahliye edilmişti.

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