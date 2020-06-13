Halk Dışarının Kalabalık Olmasından Tedirgin

Normalleşme sürecinin başlamasıyla kaldırılan kısıtlamalar, cadde ve sokaklarda kalabalık görüntülerin oluşmasına sebep oldu.

VOA Türkçe, İstanbullular'a bu süreçte tedirginlik yaşayıp yaşamadıklarını ve dışarı çıkarken ne gibi önlemler alarak salgına karşı kendilerini koruduklarını sordu.

Ömer Faruk Kurt: “Bu normalleşmeyi çok normal bulmuyorum. Çünkü sokaklarda çok fazla insan var ve bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. İnşallah gelmez ama, böyle giderse ikinci dalganın gelebileceğini düşünüyorum. Mesela ben her gün dışarıya çıkmıyorum. Çok sıkıldığım zaman dışarı çıkıyorum ve ardından hemen eve geri dönüyorum. Evde anne ve babamla yaşıyorum. Bana bir şey olmasa bile aileme bir şey olur diye korkuyorum. O yüzden de gerekmedikçe dışarıya çıkmıyorum.”

Salim Fırat: “Çocuğumuzu özellikle alışveriş merkezlerine sokmuyoruz. Annemiz mağazaya gidip alışveriş yapıyor, biz de kapıda onu bekliyoruz. Dışarıya daha bugün çıktık, çok sık dışarıya da çıkmıyoruz.”

Fatih Aygün: “İnsanlar sanki virüs bitmiş gibi davranıyor. Bence virüsün ikinci dalgası patlak verebilir. İnsanlar çok normalleşmiş, dans edip oyun oynayabiliyorlar. Bence bu çok yanlış. İnsanları evlerinde kalmaya davet ediyorum. Canları çok sıkılırsa da iki saat hava alıp evlerine dönmelerini rica ediyorum. Meydanlar çok dolu özellikle. Bir de insanlar sürekli etkileşim halinde. Bazı insanlar maskesiz dolaşıyorlar. Bir kişinin başlattığı bu virüs dünyayı bu kadar etkiliyorsa, bitmeyen bir virüs ortada varken insanların dışarıda böyle dolaşmalarını yanlış buluyorum.”