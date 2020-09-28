Halk Dolar Kurundaki Artış Hakkında Ne Düşünüyor?

Ağustos ayı başından itibaren yükselişe geçen döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket devam ediyor. Haziran ve Temmuz aylarını yatay seyirde geçiren Dolar/TL kuru, 6 Ağustos’ta tarihi zirve olan 7,25’i aşarak neredeyse her hafta yeni bir zirve gördü. 10 Eylül’den bu yana her iş günü yeni rekor kıran dolar kuru 7,75’i aştı. Rekor kıran Dolar’ın ardından Euro da 28 Eylül günü 9 TL seviyesini geçti. Peki, kurlardaki yükseliş günlük yaşama nasıl yansıyor? VOA Türkçe, halka konu hakkındaki düşüncelerini sordu. “Bu durumdan endişeliyim” Tıp fakültesi 6. Sınıf öğrencisi Helin Koyuncu, yurtdışında staj yapmak için Almanya’ya gitmek istediğini ancak Euro’nun yükselmesinin kendisini düşündürdüğünü söyledi. Koyuncu, “Benim için COVID 19’dan daha önemli bir sorun Euro kuru. Şu an 9 TL’yi geçti. Maalesef TL kazanıp Euro’ya çevirince hiçbir manası kalmıyor burada çalışmamızın... Artık her şey global. Eğitimler yurtdışı ile çok bağlantılı. Tabii üreten de bir ülke olmadığımız için kur bizi çok etkiliyor. Öğrenci olarak üzgünüm ve endişeliyim bu durumdan” diye konuştu.

“Ekonomi olarak daha iyi olacağımızı düşünüyorum” Döviz artışındaki sorunun sadece Türkiye’deki sorunlara bağlanmaması gerektiğini düşünen Sami Önal, “Şu an biliyorsunuz küresel bir problem var. Dünyada salgın var. Bu salgın gerek ekonomi ve sosyal yaşam gerekse insanların her türlü yaşantı biçimini etkiliyor. Ayrıca ülke olarak boş durmuyoruz. Devletimiz yeni yeni şeyler geliştiriyor. İHA’lar, SİHA’lar üretiyor, fabrikalar açıyor. Ama yeter mi, yetmez. Daha güçlü olmamız adına daha fazlası lazım. Gerek bu salgınla alakalı olsun gerek dünyadaki finansal krizle alakalı olsun, bir süre sonra bunların sona ereceği ve refah seviyemizin biraz daha yükseleceği yönünde umutlarım var” ifadelerini kullandı. “Geleceğim açısından umudum köreliyor” Üniversite öğrencisi Deniz Kaya ise yarı zamanlı çalıştığını ve masraflarını karşılamakta zorlandığını kaydetti: “Herkes fiyatlandırmayı enflasyona göre ayarlıyor ama benim aldığım maaş sabit. Öğrenciyim ve part-time olarak çalışıyorum. Aslında amacım sadece kiramı ve kendi kişisel giderlerimi karşılamak. Ama çalışmam bu giderlerimden bir tanesini bile şu anda karşılamıyor. Dolayısıyla beni direkt etkiliyor ve geleceğim açısından da umudumu köreltiyor.”