Halk Doların Yükselmesi Hakkında Ne Düşünüyor?

Merkez Bankası başkanlarının sık olarak değişmesine anlam veremediğini ifade eden 66 yaşındaki emekli Mehmet Gürses, “İç piyasada durum iyi değil. Dışarıdan döviz girişi de olmayınca işler iyice karışıyor. Hükümet bu işi nasıl götürecek bilmiyorum, götüremeyecek gibi gözüküyor. Cumhurbaşkanı her fırsatta Merkez Bankası’nın başkanını değiştiriyor. O mevkiye onu siz koydunuz. Kendi koyduğunuz kişiyi görevden almanızı çözemiyorum” dedi.

Yıldız, “Gerçekten her şey çok pahalı. Bugün iki poşet alışveriş yaptıysam önümüzdeki ay bu bir poşete düşüyor. İnsanın elinde zaten döviz yok ki. İnsanlar ekmeğinin derdine düştü. Çocuğumuza bir simit alamıyoruz. İşyerleri kapalı, işverenler iş veremiyor. Gerçekten ekonomi çok kötü durumda” diyor.

Emekli Sinan Cevahir ise Ağbal’ın görevden alınmasını doğru bulduğunu şu sözleriyle açıkladı: “Cumhurbaşkanı, Merkez Bankası Başkanını faizleri yükselttiği için görevden aldı. Reis faize karşı. O gece saatlerinde dolar fırladı. Türkiye’de piyasa açık mı, kapalı. Dışarıdan müdahale yapıldığını düşünüyorum. Türkiye, bu pandemi sürecini çok iyi yönetti. Pandemi döneminde ekonomi çok iyi olmasa da millet maaşını aldı. Şu an ekonomi biraz kötü olabilir ama bu süreçte dolar düştüğü zaman kimse dolar düştü malı ucuzlatayım demiyor. Türkiye’de durumlar çok iyi olmayabilir ama bakıyorsunuz insanların cebinde 5-10 bin liralık telefon var.”

Üniversite mezunu olduğu halde iş bulamadığı için simitçilik yaptığını söyleyen Münir Çetin, “Şu anda ülkemizde ekonomi batmış durumda. Ben üniversite mezunuyum kendi alanımda iş yapamıyorum. Sırf işsiz kalmamak için simitçilik yapıyorum. Dört yılda bir değişmesi gereken Merkez Bankası’nın başkanı neredeyse iki ayda bir değişiyor. Bu sebeple yurtdışındaki yatırımcı güven duymuyor ve paralarını çekiyor. Yol ücretleri, benzin, her şey dolar üzerinden geliyor. Esnafın hali zaten ortada, yarısı batmış. Bu dönemde intihar vakaları artmış. Daha da kötü günler bizi bekliyor. İktidar değişse bile ekonomiyi hemen düzeltmek zor. Ya IMF’den borç alacaksın ya da on yıllık kalkınma planı yapacaksın. Bir şey üretmeden ve yurtdışına satmadan dolar düşmez” diye konuştu.