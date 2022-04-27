Halk Eğitim Merkezi Müdürü kardeşini öldürdü! Yabancı uyruklu kişiler kaçmasına yardım etti

Olay, dün akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Papuççular Mahallesi Saraybosna Caddesi üzerinde bulunan Adapazarı Halk Eğitim Merkezi önünde meydana geldi. Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulvahit Uygar, iddiaya göre, iş çıkışı kardeşi M.Z.U. ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

SOKAK ORTASINDA KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ

M.Z.U., evine gitmek için otomobiline yönelen Abdulvahit Uygar'a pompalı tüfekle ateş açtı. M.Z.U. otomobiliyle olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Uygar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Uygar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

YABANCI UYRUKLU KİŞİLER KAÇMASINA YARDIM ETTİ

Cinayet şüphelisi M.Z.U. ise olayın ardından kaçtı. Alarma geçen polis ekipleri, şüphelinin TEM Otoyolu Ankara istikametine seyir halinde olduğu tespit etti.

Bolu sınırlarına girdiği belirlenen araç İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından TEM Otoyolu Yukarısoku mevkiinde yapılan takip sonucu yakalandı.



Araçta bulunan cinayet zanlısı M.Z.U. ile birlikte şahsın kaçmasına yardım eden yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere Sakarya’ya götürüldü. (DHA-İHA)

