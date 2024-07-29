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  4. Halk ekmeğe zam yapıldı! "Kar amacı gütmeden 6 liraya satılacak"

Halk ekmeğe zam yapıldı! "Kar amacı gütmeden 6 liraya satılacak"

29.07.2024 15:52
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Son günlerde market alışverişlerine benzine zam yapılırken, bir zam haberi de Kars Belediyesi’nden geldi. Kars’ta ekmeğin fiyatı 7,5 liradan 9 liraya çıkarılmasının ardından Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen ekmeğe de zam yapıldı.

Halk ekmeğe zam yapıldı! "Kar amacı gütmeden 6 liraya satılacak"

Kars’ta ekmeğin fiyatına 1,5 TL’lik zam yapılarak, 7,5 TL’den 9 TL yükselmesinin ardından belediye tarafından vatandaşlara sunulan ucuz ekmeğinde fiyatı da artırıldı. 30 Temmuz 2024 tarihinden itibariyle Belediye Halk Ekmek Fabrikası’nda üretimi yapılan 210 gram ekmek, 6 liraya satışa sunulacak.

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‘‘KAR AMACI GÜTMEKSİZİN 6 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR’’

Konuyla ilgili olarak Kars Belediyesi’ni olarak yaptığı açıklamada, “Halk Ekmek Fabrikamızda üretimi gerçekleştirilen 210 Gram Ekmek satış fiyatında maliyetlerdeki artıştan dolayı 29/07/2024 Tarih ve 2024/5 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı’na istinaden fiyat artışı gerçekleştirilmiştir. Üretimini gerçekleştirdiğimiz 210 Gram ekmeğin satış fiyatı 30 Temmuz 2024 Salı gününden geçerli olmak üzere herhangi bir kar amacı gütmeksizin 6 TL olarak belirlenmiştir” diye ifade edildi.

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kars Halk Ekmek
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