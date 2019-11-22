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Halk Ekmek A.Ş'nin başına Özgen Nama getirildi (Özgen Nama kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 11:09 | Son Güncelleme

Millet ittifakı Sancaktepe Belediye Başkan adayı Özgen Nama, Halk Ekmek A.Ş yönetim kurulu başkan vekili olarak atandı.

Halk Ekmek A.Ş'nin başına Özgen Nama getirildi (Özgen Nama kimdir?)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek A.Ş'ye yönetim kurulu başkan vekili olarak Millet İttifakı'nın CHP'li Belediye Başkan adayı Özgen Nama'yı atadı.

Nama'nın atamasının resmi işlemlerinin bugün tamamlanması bekleniyor.

ÖZGEN NAMA KİMDİR?

1975 yılında Kars’ta doğdu. Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Muhasebe Bölümünü ve ardından Anadolu Üniversitesi’nde İşletme Bölümünü tamamladı. İstanbul Aydın Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler alanında da yüksek lisansını sürdürüyor.

Tekstil üzerine aile şirketinde üst düzey yönetici olarak çalışıyor. Siyasete Samandıra SHP Belde Başkanlığı’nda başladı. SHP Samandıra Gençlik Kolları Başkanlığı SHP Kartal Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. SHP-CHP birleşmesinden sonra CHP Kartal Gençlik Kolları sekreteri olarak görev yürüttü. CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Sekreterliği, CHP Kartal İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve Örgütlenmeden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Daha sonra Samandıra CHP Belde Örgüt Başkanlığı yaptı. 2009 Yerel Seçimlerinde Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi seçildi.

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2011-2014 İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve İBB CHP Grup Sözcülüğü, İl ve İlçe Delegelikleri, 32. 33. ve 34. Olağan Büyük Kurultay Delegelikleri, 14. 15. 16. ve 17. Olağanüstü Büyük Kurultay Delegeliği yaptı ve 2012 yılından bu yana da Büyük Kurultay Delegesidir.

Özgen Nama, evli ve 3 çocuk babasıdır.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

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