Kültür Konseyi Derneği Başkanı Dr. Metin Eriş, "Kültürel varlıklarınızı gelecek nesillere devredemezseniz ve gelecek nesiller bu değerleri sahiplenmezse, şeklen değil ama sosyal olarak başka devletin tebaaları olursunuz ve bunun farkında olmazsınız." dedi.

Eriş, Kastamonu Valiliği ve Kültür Konseyi Derneği tarafından Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde düzenlenen Halk Kültürü, Ahilik ve Kastamonu Sempozyumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun geçen yıl Türk dünyasına kültür başkentliği yaptığını anımsattı.

- "Şeyh Şaban-ı Veli, Kastamonu'ya özel bir değer katmaktadır"

Bazı şehirlerin özel olduğunu vurgulayan Eriş, "O şehirde sadece maddi değerler değil, manevi değerler çok daha belirgin yaşanan, geleceğe ışık tutacak olan bir yapı içindedir. Kastamonu böylesi mümtaz şehirlerden bir tanesidir. Kastamonu'nun özelliklerinden bir tanesi de madde ile manayı bütünleştirmesidir. Şeyh Şaban-ı Veli gibi bir ulemanın yaşamış olması, Kastamonu'ya özel bir değer katmaktadır." diye konuştu.

Sempozyumda ahiliğin ele alınacağını belirten Eriş, "Orta Asya'dan getirilen değerler ile İslamiyet'in bütünleştiği noktada bu değerlere sahip çıkmak önemli. Bu değerlere sahip çıkma noktasında ahilik kültürü önemli bir noktadadır. Ahilik bir halk kültürüdür ama ne yazık ki bu konuda çok çalışma bulunmuyor." ifadelerini kullandı.