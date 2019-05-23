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"Halk Kültürü, Ahilik ve Kastamonu" Sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 16:01 | Son Güncelleme

Kültür Konseyi Derneği Başkanı Dr. Metin Eriş: - "Kültürel varlıklarınızı gelecek nesillere devredemezseniz ve gelecek nesiller bu değerleri sahiplenmezse, şeklen değil ama sosyal olarak başka devletin tebaaları olursunuz ve bunun farkında olmazsınız"

Kültür Konseyi Derneği Başkanı Dr. Metin Eriş, "Kültürel varlıklarınızı gelecek nesillere devredemezseniz ve gelecek nesiller bu değerleri sahiplenmezse, şeklen değil ama sosyal olarak başka devletin tebaaları olursunuz ve bunun farkında olmazsınız." dedi.

Eriş, Kastamonu Valiliği ve Kültür Konseyi Derneği tarafından Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde düzenlenen Halk Kültürü, Ahilik ve Kastamonu Sempozyumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun geçen yıl Türk dünyasına kültür başkentliği yaptığını anımsattı.

- "Şeyh Şaban-ı Veli, Kastamonu'ya özel bir değer katmaktadır"

Bazı şehirlerin özel olduğunu vurgulayan Eriş, "O şehirde sadece maddi değerler değil, manevi değerler çok daha belirgin yaşanan, geleceğe ışık tutacak olan bir yapı içindedir. Kastamonu böylesi mümtaz şehirlerden bir tanesidir. Kastamonu'nun özelliklerinden bir tanesi de madde ile manayı bütünleştirmesidir. Şeyh Şaban-ı Veli gibi bir ulemanın yaşamış olması, Kastamonu'ya özel bir değer katmaktadır." diye konuştu.

Sempozyumda ahiliğin ele alınacağını belirten Eriş, "Orta Asya'dan getirilen değerler ile İslamiyet'in bütünleştiği noktada bu değerlere sahip çıkmak önemli. Bu değerlere sahip çıkma noktasında ahilik kültürü önemli bir noktadadır. Ahilik bir halk kültürüdür ama ne yazık ki bu konuda çok çalışma bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Savaşların sadece askerler arasında olmadığı değerlendirmesinde bulanan Eriş, şunları dile getirdi:

"Belli yerlerin işgalleri, artık sadece askeri güçle olmuyor sadece. Sosyal içerikli politikalar ile oluyor. Bunun temelinde kültürel değerler var. Kültürel varlıklarınızı gelecek nesillere devredemezseniz ve gelecek nesiller bu değerleri sahiplenmezse, şeklen değil ama sosyal olarak başka devletin tebaaları olursunuz ve bunun farkında olmazsınız. Asıl tehlike buradan kaynaklanıyor. Bu tehlikeleri önlemek gençlerimize düşüyor."

Vali Yaşar Karadeniz ise Türk kültürünün kadim bir geçmişi olduğunu söyledi.

Sempozyumu çok önemsediğini anlatan Karadeniz, "Kültür, bir anda kazanılan bir olay değil. Kültür, eğitimle kazanılan bir olay değil. Kültür, toplumsal bir birikimdir ve yüzyıllara dayanır. Bizim de kadim bir millet olarak, birikmiş bir halk kültürümüz var." dedi.

Ahiliğin, otokontrol yöntemiyle kurulduğunu ifade eden Karadeniz, şunları kaydetti:

"Ahilik, esnafımızın kendi içinde otokontrol yöntemiyle kurmuş olduğu bir disiplindir. Bu disiplin, bizdeki esnaf kültürünün gelişmesini ve bugünlere taşınmasını sağlamıştır. Bu kültürü de korumak zorundayız. Belki adı ahilik olmayacaktır ama bugünkü ismiyle bu kültürü sürdürmek zorundayız. O ilke ve prensipler üzerinden yürümemiz gerekiyor."

Açılış konuşmasının ardından sempozyum oturumlarına geçildi. Yedi oturumun gerçekleştirileceği sempozyum yarın sona erecek.

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Ahilik halk kültürü KASTAMONU Kültür Konseyi Derneği Başkanı Dr. Metin Eriş Sempozyum

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