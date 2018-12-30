HABER

Halk kütüphaneleri "cep"e taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 12:01 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'deki bin 160 halk kütüphanesindeki hizmetleri ve e-kitapları, akıllı telefonlar üzerinden erişilebilir hale getiren "Kütüphanem Cepte" mobil uygulamasını okuyucuların hizmetine sundu - "Kütüphanem Cepte, Her Anımda Benimle" sloganıyla başlatılan uygulamayı bir aylık sürede yaklaşık 25 bin kişi kullanmaya başladı - İOS ve Android özellikli cep telefonlarına indirilebilen mobil uygulama üzerinden halk kütüphanelerine "e-üyelik" gerçekleştirme, katalog taraması ve üyelik bilgilerini güncelleme işlemleri yapılabiliyor - "E-kitaplara" erişimin de sağlandığı uygulamada "Barkod ile ara" özelliği sayesinde aranılan kitabın hangi kütüphanede bulunduğu da görülebiliyor

BURCU ÇALIK - Kültür ve Turizm Bakanlığının halk kütüphanelerindeki hizmetleri ve e-kitapları cep telefonları üzerinden kolaylıkla ulaşılabilir hale getiren "Kütüphanem Cepte" mobil uygulamasını bir ayda yaklaşık 25 bin kişi kullanmaya başladı.

AA muhabirinin aldığı bilgilere göre, Bakanlık Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce "Kütüphanem Cepte, Her Anımda Benimle" sloganıyla vatandaşların hizmetine sunulan ve yaklaşık bir ay önce aktif şekilde kullanılmaya başlanan "Kütüphanem Cepte" mobil uygulaması, okuyuculara cep telefonları üzerinden devasa bir kütüphanenin kapılarını araladı.

Türkiye'deki bin 160 halk kütüphanesindeki hizmetler ve binlerce e-kitaba tek tıkla ulaşabilme imkanının sunulduğu mobil uygulamayı henüz resmi duyurusu yapılmamasına karşın bir aylık sürede yaklaşık 25 bin kişi kullanmaya başladı.

İOS ve Android özellikli cep telefonlarına indirilebilen mobil uygulama üzerinden halk kütüphanelerine "e-üyelik" gerçekleştirme, katalog taraması ve üyelik bilgilerini güncelleme işlemleri yapılabiliyor.

Ayrıca, kütüphane üyeleri, kitap ödünç alma bilgilerini mobil uygulama üzerinden takip edip istediğinde halk kütüphanelerinden ödünç aldığı kitapların süresini uzatabiliyor ve e-Devlet portalına bağlanarak kütüphane üyeliklerini istedikleri halk kütüphanesine aktarabiliyor.

- Hangi kitabın nerede olduğunu tek "tık"la öğrenme imkanı

"Kütüphanem Cepte" mobil uygulaması, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı tüm halk kütüphanelerine ait hizmet, iletişim ve konum bilgilerine erişim imkanı da sağlıyor.

Uygulamaya eklenen "Barkod ile ara" özelliği ile herhangi bir kitabın barkodunu okutan kullanıcı, kendi konum bilgilerine göre aradığı kitabın hangi kütüphanede bulunduğunu ve ödünç verilebilir olup olmadığını rahatlıkla öğrenebiliyor.

"Kütüphanem Cepte" uygulamasının bir diğer özelliği ise "e-üyelik" yoluyla mobil uygulama ya da kütüphane sayfası üzerinden yüzlerce e-kitaba ulaşma olanağı getirmesi. Okuyucular, istedikleri "e-kitabı" uygulama üzerinden ödünç alarak istedikleri zaman internet bağlantısı gerekmeden de okuyabiliyor.

Öte yandan, Bakanlıkça oluşturulan internet sitesi "kutuphanedeyim.org" üzerinden de kütüphanelerde hem çocuklar hem de yetişkinler için gerçekleştirilecek etkinlik programları takip edilebiliyor.

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
Karabük Üniversitesi’nde kedi sevgisiKarabük Üniversitesi’nde kedi sevgisi
Güneydoğu'nun "Uludağ"ında kayak sezonu açıldıGüneydoğu'nun "Uludağ"ında kayak sezonu açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Kütüphanem Cepte" mobil uygulaması halk kütüphaneleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Gemileri yaktı! Sözleşmesini feshediyor

Gemileri yaktı! Sözleşmesini feshediyor

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güneydoğu'nun "Uludağ"ında kayak sezonu açıldı

Güneydoğu'nun "Uludağ"ında kayak sezonu açıldı

Yılbaşı öncesi 'Türkiye Güven Huzur-9' uygulaması

Türkiye genelinde dev uygulama

CHP'li Gürsel Tekin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kardan canavar' ilgi odağı oldu

'Kardan canavar' ilgi odağı oldu

Adana'da yılbaşında eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

Yılbaşını kana bulayacaklardı! Adana'da yakalandılar

Günlük burç yorumları 30 Aralık Pazar (2019 yıllık burç yorumları)

Günün burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.