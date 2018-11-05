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Halk kütüphanesi hizmeti e-Devlet’te!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.11.2018 09:35 | Son Güncelleme

e-Devlet kapısına bugün halk kütüphanesi hizmeti eklendi. Peki, e-Devlet üzerindeki halk kütüphanesi hizmeti ne işe yarıyor ve nasıl kullanılıyor? İşte detaylar!

Halk kütüphanesi hizmeti e-Devlet’te!

Türkiye’nin dijitalleşmede en büyük kozu olan e-Devlet, bu yılın başında sunduğu hizmetler ile iyice popülerleşmişti. Özellikle devlet kurumlarında sıra beklemeden ve iş gücü harcamadan işlemlerin yapılması, e-Devlet hizmetine olan ilgiyi iyece arttırmıştı. Bugün e-Devlet kapısı üzerinde yeni bir hizmet daha kullanıma sunuldu.

Halk kütüphanesi hizmetleri olarak duyurulan bu yeni servis sayesinde birçok e-kitaba direkt olarak erişebiliyorsunuz. e-Devlet Kapısı üzerinden veya “Kütüphanem Cepte” mobil uygulaması aracılığıyla e-Devlet portalına bağlanarak, istediğiniz Halk Kütüphanesine “e-Üyelik” yapabilirsiniz.

Ayrıca anında “e-kitaplara” erişebilir, katalog taraması yapabilir, ödünç aldığınız kitapların süresini uzatabilir, üyelik bilgilerinizi güncelleyebilir, kayıt yaptırdığınız Halk Kütüphanesini değiştirebilir ve bütün Halk Kütüphanelerinin hizmet bilgilerine erişebilirsiniz. Halk Kütüphanesine “e-Üyelik” yapmak ve Halk Kütüphanesi Hizmetlerinden faydalanabilmek için buraya tıklayın.

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Anahtar Kelimeler:
E Devlet halk kütüphanesi teknoloji

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