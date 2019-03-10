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Halk kütüphanesinin "sevimli" misafirleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 11:23 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da iki kedi, bahçesinde yuvaları bulunan Namık Kemal Halk Kütüphanesi'nin maskotu haline geldi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da iki kedi, Namık Kemal Halk Kütüphanesi'nin bir parçası oldu.

Kütüphane bahçesinde yuvaları bulunan iki kedi, gün içinde kütüphaneye girerek kitapların arasında geziniyor.

Okuyucuları karşılayan kediler, kütüphanenin maskotu haline geldi.

Kütüphane çalışanlarından Zerrin Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kedilerin kütüphanenin bir parçası haline geldiğini söyledi.

Okuyucuların görmedikleri zaman kedileri merak ettiğini dile getiren Aktaş, "Her zaman kedilerle birlikteyiz. Keyifli şekilde zaman geçiriyoruz. Kedilerimize bakıyoruz, sürekli onlarla ilgileniyoruz. Kütüphaneye gelen okuyucularımız da çok mutlu, herkes kedileri çok seviyor. Onlar da kedilerle bir bütün oldu. Kediler bizim en güzel misafirlerimiz." diye konuştu.

- "Sadece sevilmek istiyorlar"

Kütüphaneye gelen öğrencilerden Şeyma Mercan da hayvanlara karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini vurgulayarak, "Normalde kedilerden çok korkardım. Burada kediler hiçbir şey yapmıyor. Ben de onları rahatça sevebiliyorum. Sadece sevilmek istiyorlar. Bazen kucağımıza atlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden İsmail Korkmaz ise kedilerin kütüphanede olmasından memnun olduklarını, canı sıkıldığında onlarla ilgilendiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
kedi kütüphane Tekirdağ

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