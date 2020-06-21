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"Halk Onay Verirse Yeniden Aday Olabilirim"

21.06.2020 18:39 | Son Güncelleme

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, seçmenin anayasal değişikliklere onay vermesi halinde bir dönem daha cumhurbaşkanlığı için yarışabileceğini söyledi

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, seçmenin anayasal değişikliklere onay vermesi halinde bir dönem daha cumhurbaşkanlığı için yarışabileceğini söyledi.

Putin’in açıklaması Rus basınında yer aldı.

Rusya 25 Haziran ile 1 Temmuz arasında anayasada önerilen değişiklik teklifini referanduma sunacak.

Bu değişiklikler arasında Putin’in 2024’te görev süresinin dolmasının ardından altı yıllık iki dönem daha cumhurbaşkanlığı koltuğuna aday olabilmesi de var.

Muhalifler, anayasal değişikliklerin Putin’in 2036’ya kadar iktidarda kalmasını sağlamak için yapıldığını ve bunun ‘‘anayasal darbe’’ olacağını söylüyor. Kremlin ise değişiklikle parlamentonun rolünün, sosyal politikaların ve kamu yönetimini güçlendirilmesinin hedeflendiğini kaydediyor.

Devlet televizyonuna verdiği röportajda Putin ‘‘Bu imkan anayasaya girerse görev için yarışma olasılığını elemiyorum. Kendimle ilgili bir karar henüz varmadım’’dedi.

Rusya’da oylamaya sunulacak anayasa değişiklikleri parlamento ve Anayasa Mahkemesi tarafından zaten onaylandı. Bunlar Putin’in şu ana kadarki görev süresini sıfıra indirgeyecek.

Anayasa’daki mevcut sınırlamalarsa Putin’in bir dönem daha görev yapmasına müsade etmiyor. Seçimde değişikliklerin kabul edilmesi bekleniyor.

20 yıldan fazla bir süredir iktidarda olan Putin 67 yaşında.

Putin, kendisinin bir dönem daha cumhurbaşkanlığı için aday olmaması durumunda yerine gelecek ismi bulmak için yapılacak çalışmaların hükümet için dikkat dağıtıcı olacağını da söyledi.

Putin, bunun olması halinde iki yıl sonra hükümetin birçok bölümünün normal çalışma temposunun yerini olası bir halef bulma çabasına bırakacağını kaydetti. Putin, ‘‘Çalışmalıyız, halef aramamalıyız’’ dedi.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin daha önce, 22 Nisan’da yapılması planlanan referandumun Corona virüsü salgını nedeniyle ertelendiğini açıklamıştı.

Reuters haber ajansına göre Putin’in seçmenler arasındaki destek oranı hala yüksek olsa da bu oran, son 20 yıldaki en düşük seviyesine indi. Kamuoyunun anayasal değişiklik konusunda Putin’e verdiği destek ise Nisan ayında artarak yüzde 47’ye çıktı.

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