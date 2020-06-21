"Halk Onay Verirse Yeniden Aday Olabilirim"

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, seçmenin anayasal değişikliklere onay vermesi halinde bir dönem daha cumhurbaşkanlığı için yarışabileceğini söyledi.

Putin’in açıklaması Rus basınında yer aldı.

Rusya 25 Haziran ile 1 Temmuz arasında anayasada önerilen değişiklik teklifini referanduma sunacak.

Bu değişiklikler arasında Putin’in 2024’te görev süresinin dolmasının ardından altı yıllık iki dönem daha cumhurbaşkanlığı koltuğuna aday olabilmesi de var.

Muhalifler, anayasal değişikliklerin Putin’in 2036’ya kadar iktidarda kalmasını sağlamak için yapıldığını ve bunun ‘‘anayasal darbe’’ olacağını söylüyor. Kremlin ise değişiklikle parlamentonun rolünün, sosyal politikaların ve kamu yönetimini güçlendirilmesinin hedeflendiğini kaydediyor.

Devlet televizyonuna verdiği röportajda Putin ‘‘Bu imkan anayasaya girerse görev için yarışma olasılığını elemiyorum. Kendimle ilgili bir karar henüz varmadım’’dedi.

Rusya’da oylamaya sunulacak anayasa değişiklikleri parlamento ve Anayasa Mahkemesi tarafından zaten onaylandı. Bunlar Putin’in şu ana kadarki görev süresini sıfıra indirgeyecek.