HABER

Halk otobüsleri, hırsızlık olaylarından şikayetçi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 14:43 | Son Güncelleme

SİVAS'ta son 15 günde 50'ye yakın özel halk otobüsünde yaşanan hırsızlık olayları araç sahiplerini canından bezdirdi.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta son 15 günde 50'ye yakın özel halk otobüsünde yaşanan hırsızlık olayları araç sahiplerini canından bezdirdi. Park halindeki araçların kapılarını açmayı öğrenen hırsızlar nedeni ile sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Sivas Halk Otobüsçüleri Kooperatif Başkanı Davut Yıldırım, "Araçlara da zarar veriyorlar. Bu olayların bir an önce son bulmasını umuyoruz" dedi.

Sivas'ta şehir içi taşıma hizmeti yapan özel halk otobüslerinde hırsızlık olayları yaşanmaya başladı. Park halindeki otobüslerin hava hortumunu keserek, aracın dış kısmında bulunan emniyet butonunu sayesinde ön kapıyı zorlayıp ya da bıçakla camları açarak içeriye giren yaşı küçük hırsızlık şüphelileri, bozuk para ve çeşitli eşya çaldı. Son 15 günde 50'ye yakın otobüsün benzer şekilde soyulması otobüsçüleri mağdur etti.

'EMNİYETİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALACAĞINI ÜMİT EDİYORUM'

Sivas Halk Otobüsçüleri Kooperatif Başkanı Davut Yıldırım, daha önce de benzer hırsızlık olaylarının gerçekleştiğini, ancak az miktar olduğu için polise başvurmadıklarını söyledi. Son dönemde ise 15 günde 50 otobüse girilmesiyle mağdur olduklarını ifade etti. Genelde küçük yaştaki kişilerin bu eylemi gerçekleştirdiğini belirten Yıldırım "Önceden buna benzer durumları, yaşları küçük sicillerine ilerde bir sıkıntı olmasın diye sinemize çekiyorduk. Gerekten çok muzdaribiz. Sürücülerin özel araç gereçlerine varıncaya kadar her şeyi alıyorlar. Emniyetimizin gerekli tedbirleri alacağını umuyorum. Bunlar belli kişiler belki kayıtları da vardır. Şu ana kadar bir gün içerisinde 5-6 araca girmişler. Gece veya gündüz farketmiyor. Biran önce bu olaylar son bulur diye ümit ediyoruz. Bunlar kasklı, motorla mahallelerde geziyorlar akşam geç vakit rast geldikleri yerde profesyonelce işini yapıyorlar. Üyelerimize toplu mesaj gönderdik ama onların yapacağı bir şey yok. Gece 01.00'e kadar çalışıyor, sonra istirahate çıkıyorlar. Yorgun evine gitmiş insanın sabaha kadar nöbet tutma şansı yok. Araçlarımızda güvenlik kameraları var. 7/24 kayıt yapıyor, oradan bu olayları tespit ediyoruz" dedi.

'PARA, PARFÜM, USB KABLOSU NE VARSA ALIYORLAR'

2 gün önce hırsızların girdiği 58 H 0123 plakalı özel halk otobüs şoförü evli bir çocuk babası Ziya Kayalar (33), bu kişilerin araçlara büyük zararlar verdiğini söyledi. Otobüsünün dışındaki emniyet butonunu tedbir amaçlı söktüğünü, hırsızların bu kez de camdan girdiğini ifade eden Kayalar, "Dün gece nöbetimi bitirip aracımı kapının önüne çektikten yarım saat sonra şoför tarafındaki camdan girerek araçtaki 350 lirayı ve kumbarayı götürmüşler. Parfüm, usb kablosu, ne varsa alıyorlar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Emniyetten de yardım bekliyoruz" diye konuştu.

PARTNERNejat'ın gecesi!Nejat'ın gecesi!
Nizip'te uyuşturucu satıcısı tutuklandıNizip'te uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Kocasını aldattı, hamile kaldı sonrası akılalmaz!Kocasını aldattı, hamile kaldı sonrası akılalmaz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'de Bülent Tezcan ittifak görüşmelerinden alındı!

CHP'de Bülent Tezcan ittifak görüşmelerinden alındı!

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

Trafik polisine çığlık atan kadın akademisyen yeni haber! Sessizliğini bozdu

Trafik polisine çığlık atan kadın akademisyen yeni haber! Sessizliğini bozdu

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

Otogazın litre fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı

Otogazın litre fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

İlginizi Çekebilir

Ölen eşinin kendisini aldattığını öğrendi! Astsubay sinir krizi geçirdi

Ölen eşinin kendisini aldattığını öğrendi! Astsubay sinir krizi geçirdi

Boşanma davasında şok sözler! 'Eşim benden uygunsuz şeyler isteyerek puanlama yapıyordu'

'Eşim benden uygunsuz şeyler isteyerek puanlama yapıyordu'

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde genç kızın feci sonu! Yıkıldılar

Genç kızın feci sonu! Yıkıldılar

İnternetten bulduğu eskort dolandırıcı çıktı

İnternetten bulduğu eskort hayatının şokunu yaşattı!

'Yapma anne' diyen oğlunu dinlemedi, 6'ncı kattan ölüme atladı

Bu acının tarifi yok! 'Yapma anne' diyen oğlunu dinlemedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkesir'de akılalmaz oyun: Tren vagonuna 'heyecan olsun' diye atlamışlar!

Balıkesir'de akılalmaz oyun: Tren vagonuna 'heyecan olsun' diye atlamışlar!

Kocasını aldattı, hamile kaldı sonrası akılalmaz!

Kocasını aldattı, hamile kaldı sonrası akılalmaz!

Araçla sınırı geçmek isterken yakayı ele verdi! Tam 7 milyon 140 bin lira

Tam 7 milyon 140 bin lira! Araçla sınırı geçmek isterken...

İç çamaşırından çıkanlar şoke etti! İşte cezası

İç çamaşırından çıkanlar şoke etti!

İstanbul Sultangazi'de 'kadrolu' cami hırsızı son işinde kameralara yakalandı

İstanbul Sultangazi'de 'kadrolu' cami hırsızı son işinde kameralara yakalandı

Dağ köyündeki Katar sarayına ipek halı

Dağ köyündeki Katar sarayına ipek halı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.