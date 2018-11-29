Halk otobüsleri, hırsızlık olaylarından şikayetçi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta son 15 günde 50'ye yakın özel halk otobüsünde yaşanan hırsızlık olayları araç sahiplerini canından bezdirdi. Park halindeki araçların kapılarını açmayı öğrenen hırsızlar nedeni ile sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Sivas Halk Otobüsçüleri Kooperatif Başkanı Davut Yıldırım, "Araçlara da zarar veriyorlar. Bu olayların bir an önce son bulmasını umuyoruz" dedi.

Sivas'ta şehir içi taşıma hizmeti yapan özel halk otobüslerinde hırsızlık olayları yaşanmaya başladı. Park halindeki otobüslerin hava hortumunu keserek, aracın dış kısmında bulunan emniyet butonunu sayesinde ön kapıyı zorlayıp ya da bıçakla camları açarak içeriye giren yaşı küçük hırsızlık şüphelileri, bozuk para ve çeşitli eşya çaldı. Son 15 günde 50'ye yakın otobüsün benzer şekilde soyulması otobüsçüleri mağdur etti.

'EMNİYETİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALACAĞINI ÜMİT EDİYORUM'

Sivas Halk Otobüsçüleri Kooperatif Başkanı Davut Yıldırım, daha önce de benzer hırsızlık olaylarının gerçekleştiğini, ancak az miktar olduğu için polise başvurmadıklarını söyledi. Son dönemde ise 15 günde 50 otobüse girilmesiyle mağdur olduklarını ifade etti. Genelde küçük yaştaki kişilerin bu eylemi gerçekleştirdiğini belirten Yıldırım "Önceden buna benzer durumları, yaşları küçük sicillerine ilerde bir sıkıntı olmasın diye sinemize çekiyorduk. Gerekten çok muzdaribiz. Sürücülerin özel araç gereçlerine varıncaya kadar her şeyi alıyorlar. Emniyetimizin gerekli tedbirleri alacağını umuyorum. Bunlar belli kişiler belki kayıtları da vardır. Şu ana kadar bir gün içerisinde 5-6 araca girmişler. Gece veya gündüz farketmiyor. Biran önce bu olaylar son bulur diye ümit ediyoruz. Bunlar kasklı, motorla mahallelerde geziyorlar akşam geç vakit rast geldikleri yerde profesyonelce işini yapıyorlar. Üyelerimize toplu mesaj gönderdik ama onların yapacağı bir şey yok. Gece 01.00'e kadar çalışıyor, sonra istirahate çıkıyorlar. Yorgun evine gitmiş insanın sabaha kadar nöbet tutma şansı yok. Araçlarımızda güvenlik kameraları var. 7/24 kayıt yapıyor, oradan bu olayları tespit ediyoruz" dedi.