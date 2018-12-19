HABER

Halk otobüsleri kadın şoförlere emanet

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 14:34 | Son Güncelleme

Sakarya'da daha önce sürücü kurslarında eğitmenlik yapan iki kadın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin halk otobüslerinde direksiyon başına geçerek vatandaşlara hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyor - Otobüs şoförü Merve Fet: - "Cesaretli tüm kadınların bu işi başaracağına inanıyorum. Kadın isterse her işi başarabilir"

Sakarya'da daha önce sürücü kurslarında eğitmenlik yapan iki kadın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin halk otobüsünde direksiyon başına geçti.

Kentteki sürücü kurslarında uzun yıllar eğitmenlik yapan Merve Fet (34) ve Belgin Maden (38), kadınların her işi başarabileceğini göstermek amacıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım filosuna şoför olarak girmeye karar verdi.

Halk otobüsünde direksiyon başına geçerek vatandaşlara hizmet veren iki kadın, çevreden de olumlu tepkiler alıyor.

- "Kadın isterse her işi başarabilir"

Bir çocuk annesi şoför Merve Fet (34), yaptığı açıklamada, direksiyon eğitmenliği yaptığı dönemlerde birçok kişinin ehliyet almasına vesile olduğunu söyledi.

Belediyenin kendilerine sunduğu iş imkanlarını duyup otobüs şoförü olmaya karar verdiğini aktaran Fet, "Çocukluğumdan beri içimde büyük araç kullanma isteği vardı. 15 yıllık sürücüyüm. 4 yıl direksiyon eğitmenliği yaptım. Daha önce ulaşım filosuna katılan Bahar ve Derya ablalarımızı görünce cesaretlendim. Onlar bizi cesaretlendirdi. Çok güzel tepkiler aldım. Cesaretli tüm kadınların bu işi başaracağına inanıyorum. Kadın isterse her işi başarabilir. Bizlere güzel temennilerde bulunan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ferizli ilçesinde oturan 4 çocuk annesi Belgin Maden (38) de 18 yıldır araç kullandığını, 3 yıldır da sürücü kursunda eğitmenlik yaptığını anlattı.

Sakarya'da görev yapan diğer kadın şoförlerin kendilerini cesaretlendirdiğini vurgulayan Maden, "Bu işi yapmaya karar verdim. Bizler bu şehirde öncü olmak istiyoruz. Kadınların bu işi becerebileceğini düşünüyorum. Yakın çevremden de çok güzel tepkiler aldım. İşimi seviyorum. Tecrübeli bir şoförüm. Bizlere inanan ve güzel sözler söyleyen herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil de kadın şoför sayısının 5'e çıkmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, şoförlere yeni görevlerinde başarı diledi.

Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!
Yalova’da dereler taştı, seralar su altındaYalova’da dereler taştı, seralar su altında
'Zeyna' artık öğrencilere emanet'Zeyna' artık öğrencilere emanet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
direksiyon halk otobüsü kadın şoför sakarya

En Çok Okunan Haberler

Anokulunda yeni dönem! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı duyurdu: 'Yaz tatili' formülü

Anokulunda yeni dönem! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı duyurdu: 'Yaz tatili' formülü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı! Detaylar yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı! Detaylar yayımlandı

Galatasaray Flamur Gashi'yi denemeye aldı

Galatasaray Flamur Gashi'yi denemeye aldı

Elektronik kitap, dergi ve gazetede KDV artırıldı

Elektronik kitap, dergi ve gazetede KDV artırıldı

Abdullah Gül yeni parti kuracak mı? En yakınındaki isim açıkladı

Abdullah Gül yeni parti kuracak mı? En yakınındaki isim açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Fatih Portakal'dan dikkat çeken seçim iması!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken seçim iması!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Muharrem İnce'den flaş 'Fatih Portakal' açıklaması

Muharrem İnce'den flaş 'Fatih Portakal' açıklaması

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmaniye'de köpeğe kezzaplı işkence!

Ağzına kezzap döküp, kulaklarını kesmişler!

Adana'da İYİ Parti ilçe binasına silahlı saldırı

İYİ Parti ilçe binasına silahlı saldırı

İstanbul'da kâbus gibi bir gün!

İstanbul'da kâbus gibi bir gün!

Afyonkarahisar'da inanılmaz olay! Çamura saplanan genç bir gün sonra kurtarıldı

Çamura saplanan genç bir gün sonra kurtarıldı

Polis teşkilatında FETÖ operasyonu!

Emniyet müdürleri gözaltına alınıyor!

Köpeklerden kaçarken çamura saplanan genç kurtarıldı

Köpeklerden kaçarken çamura saplanan genç kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.