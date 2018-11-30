Halk otobüslerindeki hırsızlıkta 3 tutuklama

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta geceleri, park halindeki özel halk otobüslerine kapıları zorlayarak girip, şoför mahallindeki madeni paraları çaldıkları iddia edilen T.S. (15), T.P. (17) ve M.K. (18), tutuklandı. Sivas'ta şehir içi taşıma hizmeti yapan özel halk otobüslerinde art arda yaşanan hırsızlık olaylarını araştıran Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, araçların içindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. 27 Kasım'da gerçekleşen 4 olaya ilişkin kimlikleri tespit edilen şüpheliler T.S., T.P. ve M.K. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, park halindeki otobüslere kapıları zorlayarak girip, şoför mahallinden yaklaşık 500 lira çaldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, mahkemece tutuklandı.
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