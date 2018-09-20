Halk otobüslerine ücret ödemeyenlere paspas cezası geliyor

BBC'nin haberine göre ulaştırma polisi Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, Transmilenio halk otobüslerine ücret ödemeden binmeye çalışırken yakalanan 50 kişiye, ana terminallerden birinde yerleri silme cezası uyguladı.
Transmilenio, paspas yapan grubun fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşırken Bogota'da yaşayanların büyük bölümü cezayı olumlu karşıladı, bazıları ise etkili olup olmayacağını sorguladı.
Bogota'da halk otobüslerine ölüm ve sakatlanma riskini göze alarak bariyerleri atlayıp ücret ödemeden binmeye çalışan vatandaşların giderek büyüyen sorun haline geldiği ifade ediliyor.
Kolombiya'nın başkentinde her yıl on binlerce kişiye halk otobüslerine ücretsiz binmeye çalışmaktan ceza kesiliyor.
Transmilenio otobüslerini her gün kullanan 2,6 milyon kişiden 70 bininin ödeme yapmadığı tahmin ediliyor.
Bu konuda yürütülen eğitim kampanyalarının, sorunun çözümünde etkili olmadığı belirtiliyor.
Standart bilet ücretinin 2 bin 264 Kolombiya pesosu (4,71 TL) olduğu Bogota'da toplu taşıma araçlarına ücretsiz binmenin cezası 127 bin Kolombiya pesosundan (264 TL) başlıyor.
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