HABER

Halk otobüslerine ücret ödemeyenlere paspas cezası geliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 20.09.2018 13:49 | Son Güncelleme

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da halk otobüslerine ücret ödemeden binmeye çalışanlara paspas yapma cezası verildi.

Halk otobüslerine ücret ödemeyenlere paspas cezası geliyor

BBC'nin haberine göre ulaştırma polisi Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, Transmilenio halk otobüslerine ücret ödemeden binmeye çalışırken yakalanan 50 kişiye, ana terminallerden birinde yerleri silme cezası uyguladı.

Transmilenio, paspas yapan grubun fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşırken Bogota'da yaşayanların büyük bölümü cezayı olumlu karşıladı, bazıları ise etkili olup olmayacağını sorguladı.

Bogota'da halk otobüslerine ölüm ve sakatlanma riskini göze alarak bariyerleri atlayıp ücret ödemeden binmeye çalışan vatandaşların giderek büyüyen sorun haline geldiği ifade ediliyor.

Kolombiya'nın başkentinde her yıl on binlerce kişiye halk otobüslerine ücretsiz binmeye çalışmaktan ceza kesiliyor.

Transmilenio otobüslerini her gün kullanan 2,6 milyon kişiden 70 bininin ödeme yapmadığı tahmin ediliyor.

Bu konuda yürütülen eğitim kampanyalarının, sorunun çözümünde etkili olmadığı belirtiliyor.

Standart bilet ücretinin 2 bin 264 Kolombiya pesosu (4,71 TL) olduğu Bogota'da toplu taşıma araçlarına ücretsiz binmenin cezası 127 bin Kolombiya pesosundan (264 TL) başlıyor.

PARTNERÜnlü doktor, sevgilisiyle birlikte 2 kadına tecavüz etti!Ünlü doktor, sevgilisiyle birlikte 2 kadına tecavüz etti!
Alman hükümetinde Maaßen gerginliğiAlman hükümetinde Maaßen gerginliği
Bu melek bir başka! İşte Victoria Secret'ın yeni gözdesiBu melek bir başka! İşte Victoria Secret'ın yeni gözdesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
halk otobüsü kolombiya ücret ödemeyenler para vermeyenler ceza Bogota paspas yapma

En Çok Okunan Haberler

'20 yıl sürecek bir savaşa hazır olun'

'20 yıl sürecek bir savaşa hazır olun'

Meclis'e yeni parti geliyor

Meclis'e yeni parti geliyor

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump'tan çılgın proje: Sahra Çölü'ne duvar örün

Trump'tan çılgın proje: Sahra Çölü'ne duvar örün

Bu melek bir başka! İşte Victoria Secret'ın yeni gözdesi

Bu melek bir başka! İşte Victoria Secret'ın yeni gözdesi

9 yaşındaki çocuk 'yanlışlıkla' sünnet edildi

9 yaşındaki çocuk 'yanlışlıkla' sünnet edildi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Karısını ve kızını pilates topuyla öldürdü

Karısını ve kızını pilates topuyla öldürdü

Uçakta bir anda onlarca yolcunun burnu kanadı!

Uçakta bir anda onlarca yolcunun burnu kanadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.