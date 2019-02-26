HABER

Halk otobüsü bariyerlere çarptı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 12:10 | Son Güncelleme

ANTALYA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan halk otobüsü, bariyerlere çarptı.

Halk otobüsü bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan halk otobüsü, bariyerlere çarptı. Yaralanan 4 yolcu hastanelerde tedaviye alındı.
Kaza, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Antalya Bulvarı meydana geldi. Yusuf Kaya yönetimindeki 07 AU 0415 plakalı halk otobüsü, varyanttan indiği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. İçinde çok sayıda yolcunun bulunduğu otobüs bariyerlere çarptı. Bariyerin bir kısmı otobüsün orta kapısından içine girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. Kazada, 4 yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, diğer yolcular başka otobüsle yollarına devam etti.
Kazanın şokunu atlatamayan otobüs şoförü Yusuf Kaya, aracın yağmur nedeniyle kontrolden çıktığını belirterek, "Hızımız fazla olmamasına rağmen bir anda yoldan çıktık. Şans eseri küçük sıyrıklarla atlattık" dedi. Otobüste yolcu olarak bulunan Derya Salaman ise "Yağmur nedeniyle otobüs kayınca bir anda yoldan çıktı. Şansımız varmış yaralanmadan kurtulduk" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Halk otobüsü bariyerlere çarptı: 4 yaralıHalk otobüsü bariyerlere çarptı: 4 yaralıHalk otobüsü bariyerlere çarptı: 4 yaralıHalk otobüsü bariyerlere çarptı: 4 yaralı

PARTNER'Çocuk işi sekteye uğradı''Çocuk işi sekteye uğradı'
Nevşehir'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiye gözaltıNevşehir'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiye gözaltı
İstanbul Valiliği "Aranan teröristler listesinde yer alan 7 DHKP/C’li yakalandı"İstanbul Valiliği "Aranan teröristler listesinde yer alan 7 DHKP/C’li yakalandı"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Minik Eylül'ün katil zanlısından pes dedirten savunma!

Minik Eylül'ün katil zanlısından pes dedirten savunma!

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Sadık Beşiktaşlıları kızdıracak!

Sadık Beşiktaşlıları kızdıracak!

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.