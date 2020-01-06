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  4. Halk otobüsü çarpan 2 kadın, ağır yaralandı

Halk otobüsü çarpan 2 kadın, ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 17:15 | Son Güncelleme

BURDUR'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken halk otobüsünün çarptığı Zeynep Yayla (44) ve Gülizar Özek (40) ağır yaralandı.

Halk otobüsü çarpan 2 kadın, ağır yaralandı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken halk otobüsünün çarptığı Zeynep Yayla (44) ve Gülizar Özek (40) ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Burç Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. E.C.'nin kullandığı 15 M 0039 plakalı belediyeye ait şehir içi halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Yayla ve Gülizar Özek'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan iki kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeynep Yayla ve Gülizar Özek daha sonra Antalya'daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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Halk otobüsü çarpan 2 kadın, ağır yaralandı

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