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Halk otobüsü içerisinde ‘maske’ tartışması karakolda son buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2020 14:03 | Son Güncelleme

Antalya’da halk otobüsü içerisinde maskesini kurallara uygun şekilde takmayan iki yolcu, diğer yolcuların tepkisini çekti.

Otobüs şoförü, tartışmanın büyümesi ve ikilinin uyarılara rağmen maske takmaması üzerine otobüsü durdurarak kilitledi, olay yerine polis çağırdı. O anlar yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, maskesini düzgün takmayıp yolcularla tartışmayı sürdüren erkek şahıs, bir ara “Bu maske mi seni kurtaracak” diyerek eline aldığı maskeyi otobüs içerisine fırlattı. Şahıslar polisin gelmesiyle karakola götürüldü.

Olay, 5 Ağustos Çarşamba günü, Ünsal Mahallesinden Lara istikametine gitmekteki halk otobüsü içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halk otobüsü şoförü biri kadın 2 yolcunun maskelerini düzgün takmadığını gördü ve uyarılarda bulundu. İkili maskelerini düzgün takmamaya devam edince, diğer yolcular da duruma tepki gösterdi. Otobüste maske tartışmasının çıkması üzerine, otobüs şoförü aracını sağa çekip aracı kilitledi ve polis çağırdı. Bu sırada otobüs içerisinde maske tartışması devam etti. Diğer yolcuların cep telefonuyla kaydettiği olayda, maskesini takmayan ikilinin savunmaları ise şaşırttı.

MASKESİNİ OTOBÜS İÇERİSİNE FIRLATTI

Yolculardan birinin ‘siz düzene baş kaldırdığınızı mı düşünüyorsunuz?” diyerek tepki göstermesine, maskesini doğru bir şekilde takmayan yolcu otobüsteki sosyal mesafenin olmadığını gerekçe gösterdi. Otobüste herkesin birbirine yakın olarak temas ettiğini ileri süren şahıs, “Herkes birbirine temas etti, bu maske mi seni kurtaracak” diyerek otobüs içerisine maskesini fırlattı.

"BENİMLE ZIT GİDERSE TAKMAM"

Şoförün polis çağırmasına da tepki gösteren yolcu, “Benimle zıt giderse ben takmam. İsterse hükümeti getirsin buraya, kimi getirirse getirsin” dediği görüldü.

Çiftin sürekli olarak güldüğü de cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bekleyişin ardından olay yerine gelen polis, şikayetçi olan otobüs şoförü ve yolcularla ile birlikte, maske takmadığı ileri sürülen iki yolcuyu polis merkezine götürdü. Eski takmayan şahıslara idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

(İHA)

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