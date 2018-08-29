HABER

Halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 17:11 | Son Güncelleme

Halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

İsa Gümüş'ün kullandığı 55 VJ 275 plakalı halk otobüsü, Atatürk Bulvarı Kılıçdede Kavşağı'nda Hasan Karabaş idaresindeki 55 FN 099 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile halk otobüsünde bulunan Mehtap Çakmak, 8 aylık bebeği Ceren Çakmak ve Selin Soytürk yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

PARTNEROynaya oynaya denize girdiOynaya oynaya denize girdi
Sarıgöl'de sağanak ve dolu, bağlara zarar verdiSarıgöl'de sağanak ve dolu, bağlara zarar verdi
İnsanlığın bittiği an: Yaralılar can, hırsız cüzdan derdindeİnsanlığın bittiği an: Yaralılar can, hırsız cüzdan derdinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
halk otobüsü trafik kazası Yaralamalı Kaza

En Çok Okunan Haberler

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Bahar Candan plajda üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Bahar Candan plajda üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da yarın bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

İstanbul'da yarın bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

Van'da üretildi! Roket ve uçaksavar mühimmatlarına bile dayanıklı

Van'da üretildi! Roket ve uçaksavar mühimmatlarına bile dayanıklı

"Yerli ve milli"ye genelgeli teşvik! 81 ile gönderildi

"Yerli ve milli"ye genelgeli teşvik! 81 ile gönderildi

Kediciklerden şaşkına çeviren itiraflar!

Kediciklerden şaşkına çeviren itiraflar!

TSK'dan son dakika açıklaması

TSK'dan son dakika açıklaması

Fillerin doğal yaşam alanları hangi kıtalardır? (Hadi ipucu)

Fillerin doğal yaşam alanları hangi kıtalardır? (Hadi ipucu)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.