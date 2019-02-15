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Halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 14:35 | Son Güncelleme

Gaziantep’te halk otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı.

Gaziantep’te halk otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 3’ü kadın biri çocuk toplam 5 kişi yaralandı
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı İncilikaya Mahallesi’nde şehir merkezinden TOKİ konutları istikametine seyir eden Hüseyin P. idaresinde 27 H 090 plakalı halk otobüsü ile Nurettin B yönetimindeki 27 BOP 60 plakalı hafriyat kamyonu kavşakta çarpıştı.
Kazada halk otobüsü sürücüsü Hüseyin P ile otobüste bulunan 3’ü çocuk toplam 4 kişi daha yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, bir süre trafiğe kapanan yol ise araçların olay yerinden çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

Halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

Halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

Halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

Halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

Halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

Halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

Halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

Halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

Halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

Halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

Halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

Halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı
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