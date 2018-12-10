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Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 14:38 | Son Güncelleme

İZMİT'te, özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler ve 1 yolcu yaralandı.  Kaza, öğle saatlerinde, İzmit D- 100 yolu Serdar Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler ve 1 yolcu yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, İzmit D- 100 yolu Serdar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Burhan Dursun yönetimindeki 41 J 0310 plakalı özel halk otobüsü, İbrahim Çakmak'ın kullandığı 34 KK 7092 plakalı otomobile arkadan çarptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce yol kenarındaki bariyerlere ardından istinat duvarına çarparak, durdu. Kazada, sürücüler Burhan Dursun ve İbrahim Çakmak ile otobüsteki 1 yolcu yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kaza yerinde müdahalede bulunduğu yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle yolda ulaşım, bir süre tek şeritten sağlandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralıHalk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralıHalk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralıHalk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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