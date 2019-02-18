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Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı; sürücü yaralandı, babası öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 13:40 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in merkez Altıeylül ilçesinde, otomobil ile halk otobüsü çarpıştı.

Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı; sürücü yaralandı, babası öldü

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR'in merkez Altıeylül ilçesinde, otomobil ile halk otobüsü çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Kadir B., yaralanırken, yanındaki babası Yılmaz B. (81) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 11.30 sıralarında, merkez Altıeylül ilçesi Vasıfçınar Caddesi'nde meydana geldi. Kadir B.'nin kullandığı 10 FR 464 plakalı otomobil, Eski Doğumevi kavşağında, Mustafa Y. yönetimindeki 10 BF 624 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı. Otomobil sürücüsü Kadir B.'nin yaralandığı kazayı otobüs şoförü Mustafa Y., hafif sıyrıklarla atlattı. Kazada, sürücünün otomobildeki babası Yılmaz B. ise hayatını kaybetti. Yaralı Kadir B., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol, bir süre ulaşıma kapalı kaldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı; sürücü yaralandı, babası öldüHalk otobüsü ile otomobil çarpıştı; sürücü yaralandı, babası öldüHalk otobüsü ile otomobil çarpıştı; sürücü yaralandı, babası öldüHalk otobüsü ile otomobil çarpıştı; sürücü yaralandı, babası öldü

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