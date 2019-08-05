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Halk otobüsü kamyona çarptı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 07:48 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüsü park halindeki kamyona çarparak durabildi.

Halk otobüsü kamyona çarptı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul,(DHA) SANCAKTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüsü park halindeki kamyona çarparak durabildi. Direksiyon başında sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

Kaza sabah saat 06:00 sıralarında, İnönü Mahallesi Sultangazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kurtuluş Şahin'in kullandığı 34 JZ 5251 plakalı İstanbul Otobüs A.Ş.'ye bağlı özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 34 BDK 579 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Otobüsün sürücüsü direksiyonda sıkıştı.

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ ARAÇTA SIKIŞTI
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, direksiyonda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı.
(FOTOĞRAFLI)

Halk otobüsü kamyona çarptı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardıHalk otobüsü kamyona çarptı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardıHalk otobüsü kamyona çarptı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardıHalk otobüsü kamyona çarptı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

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