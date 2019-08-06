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Halk otobüsü kepçeye çarptı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 09:57 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da, seyir halindeki halk otobüsünün yol ortasında dönüş yapan kepçeye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Emek caddesi yolu üzerinde meydana geldi.

Halk otobüsü kepçeye çarptı: 5 yaralı

Diyarbakır’da, seyir halindeki halk otobüsünün yol ortasında dönüş yapan kepçeye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Emek caddesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Murat Güneş idaresindeki 21 H 0074 plakalı halk otobüsü, iddiaya göre süratli şekilde seyir halindeyken, yol ortasında dönüş alan Ahmet Şıh idaresindeki kepçeye çarptı. Çarpma sonucu meydana gelen trafik kazasında, halk otobüsünde bulunan 5 yolcu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Halk otobüsü kepçeye çarptı: 5 yaralı

Halk otobüsü kepçeye çarptı: 5 yaralı

Halk otobüsü kepçeye çarptı: 5 yaralı

Halk otobüsü kepçeye çarptı: 5 yaralı

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