HABER

Halk otobüsü motosikleti altına alıp sürükledi! Dehşet anları ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 09:34 | Son Güncelleme

Samsun'da halk otobüsü kontrolden çıkarak, bir motosikleti altına alıp sürükledi. Feci olayda 2 kişi can verdi. Korkunç anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde geçen Cuma akşamı saat 20.15'te meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Burhan S. (53) idaresindeki 55 AR 026 plakalı özel halk otobüsü, kavşakta rampa yukarı çıkarken çarptığı Murat Tuna'nın (30) kullandığı 34 BH 1484 plakalı motosikleti altına alıp bir süre sürükledi.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Kazada motosiklet sürücüsü Murat Tuna olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan Bayram Odabaş (23) ise kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde hayatını kaybetti. Kazanın dehşet anlarının ise özel halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı.

AW500711_02

PARTNERÜnlü söz yazarı dava açacak!Ünlü söz yazarı dava açacak!
Barbaros'tan iddialı singleBarbaros'tan iddialı single
ATM'de bulduğu 7 bin 800 TL'yi sahibine teslim ettiATM'de bulduğu 7 bin 800 TL'yi sahibine teslim etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun halk otobüsü Kaza

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan dünya sistemini değiştirecek bir çalışma yaptırıyor!

Erdoğan dünya sistemini değiştirecek bir çalışma yaptırıyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyor

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Brunson olayının bizim ekonomimiz ile alakası yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Brunson olayının bizim ekonomimiz ile alakası yok

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Okuyucu Yorumları 2 yorum
otobüs kırmızı ışık ihlalii yapıyor gibi geldi.
Motorlu hayali şoför ml hep derim erkekler 50 kadınlar 40 tan sonra ehliyet el koymalı trafiğe cikarmamali
Diğer Haberler
Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Eşini vurdu! Pes dedirten sözler: Karım 'İhtiyaçlarımı karşılayamıyorsun' dedi

Eşini vurdu! Pes dedirten sözler: Karım 'İhtiyaçlarımı karşılayamıyorsun' dedi

Tara Madelein De Vries'in Miss Universe 2018'deki rakipleri kimler?

Tara Madelein De Vries'in Miss Universe 2018'deki rakipleri kimler?

'Beyin yakan test' interneti kasıp kavuruyor!

'Beyin yakan test' interneti kasıp kavuruyor!

'Yılın Çevre Fotoğrafçıları' açıklandı

'Yılın Çevre Fotoğrafçıları' açıklandı

Trafik kontrolü için durduruldu! 'Ölü' olduğunu öğrendi

Trafik kontrolü için durduruldu! 'Ölü' olduğunu öğrendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.