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Halk otobüsü, önce otomobile sonra uyarı levhası ile ağaca çarptı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 12:53 | Son Güncelleme

MALATYA'da, otomobil ile çarpışan özel halk otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, caddedeki uyarı levhası ile ağaca çarparak, durdu.

Halk otobüsü, önce otomobile sonra uyarı levhası ile ağaca çarptı: 7 yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, otomobil ile çarpışan özel halk otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, caddedeki uyarı levhası ile ağaca çarparak, durdu. Kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman Yıldırım yönetimindeki 44 H 0036 plakalı özel halk otobüsü, karşı yönden gelen Mehmet Karaaslan'ın kullandığı 44 PH 173 plakalı otomobil ile çarpıştı. Yıldırım'ın kontrolünden çıkan otobüs, otomobili sürükledikten sonra caddedeki uyarı levhası ile ağaca çarparak durdu. Kazada sürücüler Süleyman Yıldırım ve Mehmet Karaaslan ile 5 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 7 yaralıyı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Mehmet Karaaslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Halk otobüsü, önce otomobile sonra uyarı levhası ile ağaca çarptı: 7 yaralıHalk otobüsü, önce otomobile sonra uyarı levhası ile ağaca çarptı: 7 yaralıHalk otobüsü, önce otomobile sonra uyarı levhası ile ağaca çarptı: 7 yaralıHalk otobüsü, önce otomobile sonra uyarı levhası ile ağaca çarptı: 7 yaralı

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