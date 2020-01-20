HABER
  4. Halk otobüsü, otomobile çarptı; yolcular yere savruldu

Halk otobüsü, otomobile çarptı; yolcular yere savruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 17:17 | Son Güncelleme

Düzce'de halk otobüsü iddiaya göre hatalı dönüş yapan otomobile çarptı. Otobüsteki yolcular yere savrulurken, kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün, Cedidiye Mahallesi Celal Kasapoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen halk otobüsü aniden sağdaki sokağa girmek için manevra yapan otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüsteki yolculardan bazıları yere savrulurken, bazı yolcular da başlarını önlerindeki koltuklara çarptı. Yaralanan yolculara otobüste bulunanlar yardımcı oldu.

İhbar üzerine kaz yerine sağlık ekipler sevk edilirken, bazı yolcular hatalı dönüş yapan kadın sürücüye tepki gösterdi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, halk otobüsünün güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinop'ta dehşet görüntü! Köprüde bu halde buldular Sinop'ta dehşet görüntü! Köprüde bu halde buldular
Çanakkale'de lastik botta 35'i çocuk, 60 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de lastik botta 35'i çocuk, 60 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'de 'Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi'İzmir'de 'Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi'
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce halk otobüsü Kaza trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Ceren Özdemir davasında karar!

Ceren Özdemir davasında karar!

Haziran'da erken seçim mi var?

Haziran'da erken seçim mi var?

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrencilerin izlediği tiyatro oyunundaki silahlı sahneler tepki çekti

Öğrencilerin izlediği tiyatro oyununda tepki çeken sahneler

Son dakika: Sultanbeyli'de cemevine yapılan saldırıyla ilgili yeni gelişme

Cemevine saldırı olayında yeni gelişme!

Son dakika: Google çöktü mü? Google servislerine ulaşılamıyor

Google'a erişim sorunu!

Damadını öldüren kayınpederin ifadesi şaşırttı: Gelinimle ilişkisi vardı

Damadını öldürdü, sözleri kan dondurdu: Gelinimle ilişkisi vardı

Ümraniye'de kuran kursundaki cinsel istismar davasında karar

Ümraniye'de kuran kursundaki cinsel istismar davasında karar

İlaçlı içkiyle bayıltıp cinsel saldırıda bulundu ve görüntüleri paylaştı! İğrenç olayda karar verildi

İğrenç olay! İlaçlı içkiyle bayıltıp cinsel saldırıda bulundu ve görüntüleri paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.