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Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 16:07 | Son Güncelleme

Ankara’da seyir halindeki halk otobüs alev aldı.

Ankara’da seyir halindeki halk otobüs alev aldı. Dumanların erken fark edilmesi olası bir facianın önüne geçerken, itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu otobüs küle döndü.
Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi’nde. Karapürçek-Kızılay seferini yapan Muhammed Akkoyun idaresindeki 06 BJF 179 plakalı özel halk otobüsünde seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları ve kokuyu fark eden yolcuların uyarısı üzerine otobüsü kenara çeken sürücü Akkoyun, otobüsü tahliye ederek kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Akkoyun ve çevredeki vatandaşların tüm müdahalelerine rağmen yangın kontrol altına alınamazken, yolcuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.

Yanan otobüsten geriye küller kaldı
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangın başladığı sırada otobüsün seyir halinde olması ve içinde yolcu olması yürekleri ağza getirirken, dumanların erken fark edilmesi olası bir facianın önüne geçti.
Olayın görgü tanıklarından olan mahalle sakini Şenol Fırat, "Otobüse yetişelim diye koştuk. Otobüsle uğraşıyorlardı. Sonrasında şofördü galiba bir yerleri açmaya çalıştı ancak olmadı. Otobüsün sağ ön kısmından 30-40 saniye içerisinde önce duman çıktı, sonra alev aldı. İtfaiyeyi de ilk eşim aradı. İtfaiye gelene kadar da otobüs kullanılamaz hale geldi" diye konuştu.

Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü
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