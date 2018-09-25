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Halk otobüsü şoförü 80 saniyelik kırmızı ışıkta inip sigara içti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 14:10 | Son Güncelleme

Antalya’da bir toplu ulaşım şoförü kırmızı ışık süresini sigara içerek değerlendirdi. Otobüs şoförünün bu görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Trafik lambasında ışığın kırmızıya dönmesiyle birlikte aracını durduran şoför ön kapıdan inip aracın yanında sigara içtikten sonra yerine geçti ve yeşilin yanmasıyla birlikte yoluna devam etti.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Cuma günü Antalya’da şehir içi toplu ulaşım şoförü içinde yolcularla birlikte Konyaaltı İlçesi 6. Caddeden Atatürk Bulvarına seyir halindeyken kavşakta kırmızı ışık yandı.

İNİP SİGARA YAKTI

Yaklaşık 80 saniyelik ışıkta içeride sigara içmenin yasak olduğu otobüste şoför koltuğundan inen sürücü, aşağıda sigarasını yaktı.

O ANLAR CEP TELEFONU TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Otobüs içinde bekleyeceği süreyi sigara içerek değerlendiren sürücünün bu anları otobüsteki yolcular tarafından kaydedildi. Kısa bir süre içinde sigarasını içen sürücü, yeşil ışık yanmadan aracına bindi ve ışığın yeşile dönmesiyle birlikte yoluna devam etti.

Sigara içen halk otobüs şoförünün görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.


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Anahtar Kelimeler:
Antalya sigara halk otobüsü şoför

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