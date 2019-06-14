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Halk otobüsü şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi, faciayı bekçi önledi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 21:31 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde seyir halinde olan halk otobüsü şoförü kalp krizi geçirdi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde seyir halinde olan halk otobüsü şoförü kalp krizi geçirdi. Durumu fark eden bekçi aracı son anda durdurarak faciayı önledi. Halk otobüsü şoförü hastanede hayatını kaybederken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi D100 Karayolu Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit ilçesi ile Körfez Hereke arasında sefer yapan Şahabettin Eneç idaresindeki 41 R 4082 plakalı özel halk otobüsü, seyir sırasındayken sürücüsü bir anda fenalık geçirdi. Sürücünün fenalaştığını fark eden yan koltukta oturan bir bekçi, aracı durdurarak olası bir faciayı önledi. Araçta bulunana vatandaşlar daha sonra durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Halk otobüsü şoförü hayatını kaybetti
Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Eneç, Derine Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Eneç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 5 yıldır halk otobüsü şoförlüğü yaptığı ve 7 çocuk babası olduğu Şahabettin Eneç’in cenazesi daha yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Körfez ilçesi Yavuz Sultan Mahallesi Merkez Camii’nde kılınan ikindi namazı sonrasında Eneç’in cenazesi toprağa verildi.

Olay anı kamerada
Öte yandan, olay anı araç kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olayda otobüs seyir halindeyken Eneç’in bir anda fenalaştığı görülüyor. Yan tarafında oturan bekçi, durumu fark ederek hemen aracı durduruyor. Olayı gören diğer vatandaşlar ise hemen bekçinin yardımına koşarak ilk yardım için sürücünün araçtan indirilmesine yardım ediyor.

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