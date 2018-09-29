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Halk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 13:36 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, özel halk otobüsü şoförü Ethem Bozkurt, aracında fenalaşan yolcuyu devlet hastanesine götürdü.

Halk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdü

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, özel halk otobüsü şoförü Ethem Bozkurt, aracında fenalaşan yolcuyu devlet hastanesine götürdü.
İnegöl ilçe merkezi ile kırsal Cerrah Mahallesi arasında özel halk otobüsüyle yolcu taşıyan Ethem Bozkurt, Cerrah Mahallesi'nden yolcularını alarak İnegöl ilçe merkezine yola çıkt. Bu sırada, Cerrah Mahallesi duraklarında yakınları tarafından hastaneye götürülmek istenen, ismi öğrenilemeyen bir kadın, otobüse alındı. Kadın otobüste bir süre sonra fenalaştı. Bunun üzerine hasta yakınları şoförden yardımcı olmasını istedi. Otobüs şoförü Ethem Bozkurt da duraklarda durmayarak, devlet hastanesinin yolunu tuttu. Hastaneye getirilen kadın tedaviye alındı.
Otobüs şoförü Bozkurt, hasta kadını hastaneye bıraktıktan sonra diğer yolcuları inecekleri yerlere bıraktı. O anlar otobüsün kameralarına saniye saniye yansıdı.

FOTOĞRAF

Halk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdüHalk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdüHalk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdü

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