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Halk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 12:49 | Son Güncelleme

SİVAS'ta halk otobüsü şoförü Mustafa Karasoy, aracında rahatsızlanan yolcuyu, güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi.

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta halk otobüsü şoförü Mustafa Karasoy, aracında rahatsızlanan yolcuyu, güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi. O anlar araç içi kamerasına yansıdı. Olay, dün öğle saatlerinde Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi meydana geldi. Aydoğan-Fatih Mahallesi seferini yapan Mustafa Karasoy yönetimindeki 58 H 0199 plakalı halk otobüsünde seyahat eden bir erkek yolcu, aniden fenalaştı. Diğer yolcular, şoför Karasoy'u uyardı. Mustafa Karasoy, 112 Acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Görevlilerin yönlendirdiği Karasoy, güzergahını değiştirip, hastayı özel bir hastaneye götürdü. Yolcuya ilk müdahaleyi de aracı takip ederek hastane yakınlarına gelen 112 sağlık ekipleri yaptı. İsmi öğrenilemeyen yolcu, hastanede tedaviye alındı. O anlar ise saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.

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