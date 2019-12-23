HABER

Halk otobüsü şoförü, yardım isteyen yaralıyı hastaneye götürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 17:44 | Son Güncelleme

YOZGAT'ta halk otobüsü şoförü Salih Elkatmış (49), bıçakla göğsünden yaralanan A.Ş.'yi (26), güzergah değiştirip hastaneye yetiştirdi.

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT'ta halk otobüsü şoförü Salih Elkatmış (49), bıçakla göğsünden yaralanan A.Ş.'yi (26), güzergah değiştirip hastaneye yetiştirdi. Otobüsteki yolcular da A.Ş.'nin yarasına tampon uyguladı.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bıçakla göğsünden yaralanan A.Ş., Salih Elkatmış idaresindeki 66 H 0005 plakalı otobüsü durdurarak yardım istedi. Sürücü Elkatmış, otobüste yolcular olduğu için 112 Acil Servisi aramak istedi; ancak A.Ş., "Beni hastaneye yetiştir" diyerek ısrar etti. Bunun üzerine yolculardan izin alarak güzergahını değiştiren Elkatmış, otobüsü Yozgat Şehir Hastanesine sürdü. Bu sırada otobüste bulunan yolcular da, yaralı genci sakinleştirip, yarasına tampon yaptı. Otobüs içerisinde yaşananlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Acil servise götürülen A.Ş.'nin, tedavisinin ardından taburcu edildiği; ancak nasıl yaralandığının henüz belirlenemediği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bu arada olay sonrasında güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Yozgat Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Davut Kirazlı, duyarlı davranışı nedeniyle sürücü Elkatmış'a teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

'Göğüslerin sarkık' diyenlere böyle cevap verdi 'Göğüslerin sarkık' diyenlere böyle cevap verdi
Antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü (5)Antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü (5)
Adalarda fayton yerine elektrikli aracı Erdoğan, 1,5 yıl önce söylemiştiAdalarda fayton yerine elektrikli aracı Erdoğan, 1,5 yıl önce söylemişti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Fenerbahçe'de flaş istifa!

Fenerbahçe'de flaş istifa!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında!

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme!

Son dakika: Bakırköy'de Berhan Tamalan'ı bıçakladığı iddia edilmişti! Yakalama kararı çıkarıldı

Sokak ortasında dehşet! Flaş gelişme

Van'da belediye otobüsü ile kamyon çarpıştı! Yaralılar var

Belediye otobüsü, kamyonla çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul Beşiktaş'ta denizcilik lisesinde şok! Balık ağına sarılı ceset bulundu

Denizcilik lisesinde şok! Balık ağına sarılı ceset bulundu

Denizli'de fırtına ve sağanak hayatı felç etti

Denizli'de fırtına ve sağanak hayatı felç etti

Havalimanına gelen Kobanbay ailesi karşılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce inanamadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.