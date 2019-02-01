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Halk otobüsü şoförüne bıçaklı saldırı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 15:46 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Efeler ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsünün şoförü Nizamettin Kanşıray, tartıştığı yolcunun bıçaklı saldırısında yaralandı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsünün şoförü Nizamettin Kanşıray, tartıştığı yolcunun bıçaklı saldırısında yaralandı. Saldırı anı, aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, bugün saat 00.30 sıralarında, Efeler ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Aydın Otobüs Terminali'nden Efeler ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'ne giden Nizamettin Kanşıray yönetimindeki halk otobüsüne, Orta Mahalle'den bir yolcu bindi. Diğer tüm yolcular bir süre sonra inerken, bu kişiyle otobüs şoförü arasında tartışma çıktı. Güvenlik kemerasına yansıyan tartışma sırasında yolcu, aracı kullanan Kanşıray'a yumruk attı. Kanşıray da aracı durdurup yerinden kalkarak saldırgana karşılık verdi. Yolcu, ayakta da yumruk attığı Kanşıray'ın boğazını sıktı, ardından da yanındaki bıçağı çekerek, her iki elinden 3 ve göğsünün 1 yerinden bıçakladı. Çevrede bulunan Efeler Belediyesi'nin 2 temizlik işçisi, bu sırada otobüsteki kavgayı görüp araca koştu. Şoför Kanşıray kapıyı açınca, saldırgan inip kaçtı. Temizlik işçilerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nizamettin Kanşıray, gelen ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Kanşıray'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, saldırganın kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. Aydın Şehir İçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın olayı kınayarak, yaralı şoförün yardımına koşan temizlik işçilerine teşekkür etti.

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