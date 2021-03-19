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Halk otobüsü şoförünü darp eden yolcu adliyeye sevk edildi

19.03.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde durak harici bindiği için kendisine uyaran halk otobüsü sürücüsünü darp eden şahıs, adliyeye sevk edildi.Olay, İzmit ilçesi Turgut Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi’nde meydana geldi.

Halk otobüsü şoförünü darp eden yolcu adliyeye sevk edildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde durak harici bindiği için kendisine uyaran halk otobüsü sürücüsünü darp eden şahıs, adliyeye sevk edildi.
Olay, İzmit ilçesi Turgut Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit şehir içinde sefer yapan 41 J 0294 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Yılmaz Dişli, caddede seyir halindeyken yol kenarında bulunan bir yolculunun kendisine ikaz etmesi üzerine durdu. M.U. adlı yolcuyu otobüse alan Dişçi, beklediği yere yakın bir yerde durak olduğunu, otobüse oradan binmesi gerektiğini söyledi. Kendisini uyaran otobüs şoförü ile tartışmaya başlayan M.U. adlı şahıs, Dişli’yi darp etti. Yaralanan otobüs sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan M.U. adlı şahıs polis ekiplerince yakalanarak, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Halk otobüsü şoförünü darp eden yolcu adliyeye sevk edildi

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