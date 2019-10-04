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Halk otobüsü sürücülerine alkol metreli denetim

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 13:18 | Son Güncelleme

Isparta’da şehir içinde toplu taşımacılık görevini üstlenen özel halk otobüsü şoförleri, S.S.

Isparta’da şehir içinde toplu taşımacılık görevini üstlenen özel halk otobüsü şoförleri, S.S. 18 Nolu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi yöneticileri tarafından belli aralıklarla ansızın alkol denetimlerine tabi tutuluyor. Kooperatif Başkanı Faruk Daşdöner, “Bizim gibi böyle önemli görevlerde bulunan esnaf kardeşlerimizin hata payları sıfır. Ulaşım sektöründeki yönetici arkadaşlarımızın da bunlara dikkat edip, gerekli kontrolleri yaparak, yolcularımızın can güvenliğini en sağlıklı şekilde sağlamalarını istiyoruz” dedi.
Kentte, sabahın ilk ışıklarında seferlere başlamadan önce, habersiz şekilde yapılan denetimlerde, alkol metre üfletilerek ölçüm yapılan sürücüler, gerekli şartlara uygun bulunması halinde görevine devam edebiliyor. Aksi bir durum görülmesi halinde ise, sürücüye ceza verilerek görevinden de men ediliyor.
Kooperatif yöneticileri tarafından, zaman zaman belediye zabıta ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen uygulama, hem yönetici hem de şoförler tarafından olumlu bulunarak, destekleniyor.

“İnsanların canları bizlere emanet”
Yapılan uygulama sonrasında konuşan halk otobüsü sürücülerinden Tevfik Akpınar, “Isparta Belediyesi S.S. 18 Nolu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’nde şoför olarak çalışmaktayım. Haftalık rutin olarak, ansızın denetim yapılmaktadır. Güzel bir denetleme şekli bence. Sonuçta, insanların canları bizlere emanet olduğu için kesinlikle bu tür denetimlerin olmasından yanayım. Halk otobüsleri şoförleri olarak, insanların canları bizlere emanet. Gidecekleri yerlere huzurlu ve güvenlik şekilde gitmeleri bizim vazifemiz olduğu için kesinlikle alkollü şekilde araç kullanmamak gerekiyor. Herkesten çok, özellikle bizim daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konudaki duyarlılıkları için başkanımız ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyoruz” dedi.

“Tek dileğim, kimsenin yuvası yıkılmasın, canlar yanmasın”
Sürücülerden Bayram Çelik ise “Halk otobüslerinde 10 yıldır görev yapıyorum. Ben çok güzel buluyorum ve bu denetimlerin her zaman yapılmasını rica ediyorum. İnsanların daha sağlıklı ve güvenli yolculuk yapmaları için, şoför arkadaşlarımızın daha güzel ve kontrollü ulaşımı sağlaması için bu kontrollerin yapılmasını, devamının da gelmesini rica ediyorum. Ayrıca, bu konuda yönetim kurulu ve başkanımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Kendisi gibi şoförlük mesleğini yapanlara da bir tavsiyede bulunan Çelik, “Bir şoför olarak alkollü şekilde araç kullanılmamasını herkesten rica ediyorum. Tek dileğim; kimsenin yuvası yıkılmasın, canlar yanmasın” şeklinde konuştu.

Döşdöner: “Böyle önemli görevlerde bulunan esnaf kardeşlerimizin hata payları sıfır”
Isparta Belediyesi S.S. 18 Nolu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Daşdöner ise “Kaliteli hizmet ve güvenli ulaşım sloganıyla Isparta’mızda 25 yıldır güvenli ulaşımı sağlayan halk otobüsleri kooperatifimiz, her zaman yolcularımızın güvenliğine ve konforlu ulaşımına önem vermiştir. Bu noktada kooperatif olarak, denetlemelerimizi aralıksız olarak yapmaktayız. Bu yapmış olduğumuz kontrollerden bir tanesi de alkol. Bizim gibi böyle önemli görevlerde bulunan esnaf kardeşlerimizin hata payları sıfır. Ulaşım sektöründeki yönetici arkadaşlarımızın da bunlara dikkat edip, gerekli kontrolleri yaparak, yolcularımızın can güvenliğini en sağlıklı şekilde sağlamalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Başkan Daşdöner ayrıca şunları söyledi; “Tabii ki, hiçbir zaman kaliteden ve güvenlikten ödün vermiyoruz. Bu tür kontrollerimiz ve müşteri odaklı çalışmalarımız mutlaka artarak devam edecek”.

Halk otobüsü sürücülerine alkol metreli denetim

Halk otobüsü sürücülerine alkol metreli denetim

Halk otobüsü sürücülerine alkol metreli denetim

Halk otobüsü sürücülerine alkol metreli denetim

Halk otobüsü sürücülerine alkol metreli denetim

Halk otobüsü sürücülerine alkol metreli denetim

Halk otobüsü sürücülerine alkol metreli denetim

Halk otobüsü sürücülerine alkol metreli denetim

Halk otobüsü sürücülerine alkol metreli denetim

Halk otobüsü sürücülerine alkol metreli denetim

Halk otobüsü sürücülerine alkol metreli denetim

Halk otobüsü sürücülerine alkol metreli denetim

Halk otobüsü sürücülerine alkol metreli denetim

Halk otobüsü sürücülerine alkol metreli denetim

Halk otobüsü sürücülerine alkol metreli denetim

Halk otobüsü sürücülerine alkol metreli denetim

Halk otobüsü sürücülerine alkol metreli denetim

Halk otobüsü sürücülerine alkol metreli denetim

Halk otobüsü sürücülerine alkol metreli denetim

Halk otobüsü sürücülerine alkol metreli denetim

Halk otobüsü sürücülerine alkol metreli denetim

Halk otobüsü sürücülerine alkol metreli denetim

Halk otobüsü sürücülerine alkol metreli denetim

Halk otobüsü sürücülerine alkol metreli denetim

Halk otobüsü sürücülerine alkol metreli denetim

Halk otobüsü sürücülerine alkol metreli denetim

Halk otobüsü sürücülerine alkol metreli denetim
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