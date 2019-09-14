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Halk otobüsü sürücüsü, fenalaşan hamile kadını hastaneye yetiştirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 16:20 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde halk otobüsünde bir anda fenalaşan kadın için güzergahından çıkan sürücü, kadını hastaneye yetiştirdi.Olay, 10 Eylül tarihinde Kocaeli’nin derince ilçesinde meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde halk otobüsünde bir anda fenalaşan kadın için güzergahından çıkan sürücü, kadını hastaneye yetiştirdi.
Olay, 10 Eylül tarihinde Kocaeli’nin derince ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman Sönmez idaresindeki 41 J 0377 plakalı özel halk otobüsü ile Kocaeli’nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi’nden Kocaeli Üniversitesi Umuttepe kampüsüne sefer yapmak için yola çıktı. Sürücüsü Sönmez otobüsü ile seyir halindeyken, araçta bulunan bir kadın fenalaşarak koltuktan yere düştü. Durumu gören diğer yolcuların ikazı üzerine sürücü, otobüsü durdurarak kadına ilk müdahalesini yaptı. Daha sonra tekrar direksiyona geçen Sönmez, kadını hastaneye yetiştirmek için güzargahından çıktı. Duyarlı otobüs sürücüsü Sönmez, otobüs ile fenalaşan kadını Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Sağlık ekipleri, hemen halk otobüsü sürücüsünün getirdiği kadını tedavi altına aldı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Tedavi altına alınan kadının hamile olduğu öğrenilirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olayda halk otobüsü seyir halindeyken kadının bir anda fenalaşarak koltuktan yere düştüğü görülüyor. Araçta bulunan diğer yolcuların ikazı üzerine olayı fark eden sürücü, otobüsü durdurarak kadına ilk müdahalesini yapıyor. Daha sonra tekrar direksiyona geçen sürücü, kadını hastaneye götürüyor.

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