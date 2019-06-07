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Halk otobüsü sürücüsü, yaralı çocuğu hastaneye götürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 18:19 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, başından yaralanan çocuğunu hastaneye götürecek araç bulamayan anne, özel halk otobüsünü durdurdu.

Halk otobüsü sürücüsü, yaralı çocuğu hastaneye götürdü

DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, başından yaralanan çocuğunu hastaneye götürecek araç bulamayan anne, özel halk otobüsünü durdurdu. Otobüs şoförü Ferhat Uzun, yaralanan çocuk ile annesini hastanenin acil servisinin önüne kadar götürdü.
Olay, Derince Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Halk otobüsü şoförü Ferhat Uzun'u durduran ismi öğrenilemeyen kadın, "Ne yapacağımı bilmiyorum, çocuğumu hastaneye götürmeliyim" diyerek yardım istedi. Başından yaralanan kız çocuğunu ve annesini halk otobüsüne alan Ferhat Uzun, hastaneye doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada otobüs içerisinde bulunan bir kadın yolcu da yaralanan çocuk ve annesinin yanına gelerek onları sakinleştirmeye çalıştı.
Sürücü Ferhat Uzun, içerisindeki yolcular bulunan otobüsle Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’nin acil servisinin önüne kadar gitti. Otobüsten inen anne ve çocuk, acil servise gitti. Otobüs şoförü daha sonra yolcularla birlikte yeniden hat güzergahında devam etti.

FOTOĞRAFLI

Halk otobüsü sürücüsü, yaralı çocuğu hastaneye götürdüHalk otobüsü sürücüsü, yaralı çocuğu hastaneye götürdüHalk otobüsü sürücüsü, yaralı çocuğu hastaneye götürdüHalk otobüsü sürücüsü, yaralı çocuğu hastaneye götürdü

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