HABER

Halk otobüsün çarptığı küçük Yusuf, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 16:08 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, ailesiyle birlikte yolun karşısına geçerken halk otobüsünün çarptığı 3 yaşındaki Yusuf Modanlı, hayatını kaybetti.

Halk otobüsün çarptığı küçük Yusuf, öldü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, ailesiyle birlikte yolun karşısına geçerken halk otobüsünün çarptığı 3 yaşındaki Yusuf Modanlı, hayatını kaybetti.
Kaza, öğleden sonra Osmanlı Mahallesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Modanlı’ya sürücüsü öğrenilmeyen 63 E 0540 plakalı halk otobüsü çarptı. Ağır yaralanan küçük Yusuf, çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Yusuf Modanlı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderilirken, otobüs şoförü ise gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Halk otobüsün çarptığı küçük Yusuf, öldüHalk otobüsün çarptığı küçük Yusuf, öldüHalk otobüsün çarptığı küçük Yusuf, öldüHalk otobüsün çarptığı küçük Yusuf, öldü

PARTNERÇamaşır makinelerinin içine 531 kilo kokain gizlemişlerÇamaşır makinelerinin içine 531 kilo kokain gizlemişler
Van'da 13 ton uyuşturucu 1100 derecede yakılarak imha edildiVan'da 13 ton uyuşturucu 1100 derecede yakılarak imha edildi
- Soyduktan sonra şakalaşarak kaçmış- Soyduktan sonra şakalaşarak kaçmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Meral Akşener'den gündem yaratacak iddia: AK Parti sosyal yardımları kesecek

Meral Akşener'den gündem yaratacak iddia: AK Parti sosyal yardımları kesecek

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

CHP'li belediye başkanı istifa etti

CHP'li belediye başkanı istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baba-oğul iğrenç sapıklık! 16 yaşındaki gence tecavüz ettiler

Baba-oğul iğrenç sapıklık! 16 yaşındaki gence tecavüz ettiler

Polis helikopterine lazer tuttu! Kamerada görüntülenince...

Polis helikopterine lazer tuttu! Kamerada görüntülenince...

Didem'in cenaze töreninde yürek burkan detay

Didem'in cenaze töreninde yürek burkan detay

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Parkta iğrenç olay! Kendisinden 16 yaş büyük kadını sıkıştırıp...

Parkta iğrenç olay! Kendisinden 16 yaş büyük kadını sıkıştırıp...

Öyle bir şey yaptı ki! Esnaf tekme tokat dövdü

Öyle bir şey yaptı ki! Esnaf tekme tokat dövdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.