Halk otobüsün çarptığı küçük Yusuf, öldü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, ailesiyle birlikte yolun karşısına geçerken halk otobüsünün çarptığı 3 yaşındaki Yusuf Modanlı, hayatını kaybetti. Kaza, öğleden sonra Osmanlı Mahallesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Modanlı’ya sürücüsü öğrenilmeyen 63 E 0540 plakalı halk otobüsü çarptı. Ağır yaralanan küçük Yusuf, çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Yusuf Modanlı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderilirken, otobüs şoförü ise gözaltına alındı.
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