Halk otobüsün çarptığı küçük Yusuf, öldü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, ailesiyle birlikte yolun karşısına geçerken halk otobüsünün çarptığı 3 yaşındaki Yusuf Modanlı, hayatını kaybetti. Kaza, öğleden sonra Osmanlı Mahallesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Modanlı’ya sürücüsü öğrenilmeyen 63 E 0540 plakalı halk otobüsü çarptı. Ağır yaralanan küçük Yusuf, çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Yusuf Modanlı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderilirken, otobüs şoförü ise gözaltına alındı.



PARTNER Çamaşır makinelerinin içine 531 kilo kokain gizlemişler