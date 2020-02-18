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Halk otobüsünde beyzbol sopalı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2020 13:36 | Son Güncelleme

Niğde'de otomobil sürücüsü A.E., trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada özel halk otobüsü şoförü M.E.'yi darbetti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Halk otobüsünde beyzbol sopalı kavga

Bor Caddesi üzerinde özel halk otobüsü şoförü M.E. ile otomobil sürücüsü A.E., sıkışan trafikte, yol verme meselesi yüzünden tartıştı.

Oskar Durağı'na geldiğinde otomobilinden inen A.E., otobüse binip sürücü M.E.'ye vurmaya başladı. M.E. de yanındaki beyzbol sopasını alıp, karşılık verdi. Otobüs içerisinde başlayan kavga, dışarıda da devam etti. Kavgaya müdahale eden otobüs yolcuları, tarafları ayırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

A.E. gözaltına alınırken, otobüs şoförü M.E. ise çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kavga otobüsün güvenlik kamerasına yansırken, iki sürücü de birbirinden şikayetçi oldu.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Niğde halk otobüsü

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