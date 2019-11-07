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Halk otobüsünde düşürülen cüzdan sahibine teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 18:15 | Son Güncelleme

Halk otobüsünde düşürülen cüzdan sahibine teslim edildi

MANİSA (AA) - Manisa'da özel halk otobüsünde bulunan 81 yaşındaki Cemile Eyüpoğlu'na ait içinde 3 bin 200 lira bulunan cüzdan, otobüs şoförü tarafından sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Manisa Özel Halk Otobüsleri Kooperatifine bağlı otobüste yolcular tarafından bulunan cüzdan, şoföre verildi.

Şoför Mehmet Selim Çiftçi de cüzdan içinde Cemile Eyüpoğlu'na ait kimlik, banka kartları ve 3 bin 200 lira para olduğu gördü.

Durumu kooperatif yetkililerine bildiren Çiftçi, cüzdanı kooperatife teslim etti. Sahibine ulaşılan cüzdan, otobüs şoförü tarafından Cemile Eyüpoğlu'na verildi.

Cüzdanını alan Eyüpoğlu, yıllardır zor günleri için biriktirdiği parayı kaybettiği için çok üzüldüğünü ancak iyi niyetli insanlarla karşılaşıp cüzdanına ve parasına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Şoför Mehmet Selim Çiftçi de daha önce de otobüsünde değerli eşyaların unutulduğunu ancak hepsini sahiplerine ulaştırmak için yoğun çaba sarf ettiğini dile getirdi.

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