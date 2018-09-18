Halk otobüsünde hırsızlığa tutuklama

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bindiği halk otobüsünde şoförün cep telefonunu çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İzmit Kandıra Sapağı mevkisinde şubat ayında özel halk otobüsüne binen bir kişi, sürücüyle sohbet ederek motor kapağı üzerinde duran telefonu eliyle itip yere düşürdü.
Telefonu daha sonra yerden alarak pantolonunun arka cebine koyan şüpheli, Seka durağında araçtan indi.
Durumu fark eden otobüs şoförü, halk otobüsünün güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Şoförün durumu bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin incelemesinde şüphelinin, benzer suçlardan poliste kaydığı bulunan A.Y. (38) olduğunu tespit edildi.
Polis ekiplerince İzmit'te gözaltına alınan A.Y, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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